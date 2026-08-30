Schwerer Crash von Maximilian Spies (KTM) in Vellahn: Halswirbel gebrochen

ADAC MX Masters • Neu
Vellahn: Jörgen Talviku (Yamaha) gewinnt, Roan van de Moosdijk ist Champion
Becker Racing-Pilot Maximilian Spies musste nach seinem Crash im Samstagsrennen von Vellahn, 6. Lauf der ADAC MX Masters, an der Halswirbelsäule operiert werden.
Der deutsche Becker-Racing Pilot Maximilian Spies stürzte am Ende des Samstagsrennens zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn und musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden. Das Rennen wurde aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen.
Nach ersten Informationen hat sich Maximilian Spies Brüche im Halswirbelbereich zugezogen, die bereits operativ fixiert wurden. Lähmungserscheinungen wurden zum Glück nicht festgestellt. Die Operation soll erfolgreich verlaufen sein, allerdings wird von einer weiteren notwendigen Operation ausgegangen.
Maximilian Spies ist vom DMSB für das Motocross der Nationen nominiert. Nach dem Stand der Dinge wird er in Ernée nicht antreten können.
Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Maximilian Spies von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung.
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.