Schwerer Crash von Maximilian Spies (KTM) in Vellahn: Halswirbel gebrochen

Der deutsche Becker-Racing Pilot Maximilian Spies stürzte am Ende des Samstagsrennens zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn und musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden. Das Rennen wurde aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen.

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Verletzung der Halswirbelsäule

Nach ersten Informationen hat sich Maximilian Spies Brüche im Halswirbelbereich zugezogen, die bereits operativ fixiert wurden. Lähmungserscheinungen wurden zum Glück nicht festgestellt. Die Operation soll erfolgreich verlaufen sein, allerdings wird von einer weiteren notwendigen Operation ausgegangen.

Nominierung für das MXoN

Maximilian Spies ist vom DMSB für das Motocross der Nationen nominiert. Nach dem Stand der Dinge wird er in Ernée nicht antreten können.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Maximilian Spies von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung.

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