Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Schwerer Crash von Maximilian Spies (KTM) in Vellahn: Halswirbel gebrochen

Becker Racing-Pilot Maximilian Spies musste nach seinem Crash im Samstagsrennen von Vellahn, 6. Lauf der ADAC MX Masters, an der Halswirbelsäule operiert werden.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Maximilian Spies
Maximilian Spies
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der deutsche Becker-Racing Pilot Maximilian Spies stürzte am Ende des Samstagsrennens zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn und musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden. Das Rennen wurde aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen.

Werbung

Werbung

Verletzung der Halswirbelsäule

Nach ersten Informationen hat sich Maximilian Spies Brüche im Halswirbelbereich zugezogen, die bereits operativ fixiert wurden. Lähmungserscheinungen wurden zum Glück nicht festgestellt. Die Operation soll erfolgreich verlaufen sein, allerdings wird von einer weiteren notwendigen Operation ausgegangen.

Nominierung für das MXoN

Maximilian Spies ist vom DMSB für das Motocross der Nationen nominiert. Nach dem Stand der Dinge wird er in Ernée nicht antreten können.

Im Artikel erwähnt

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Maximilian Spies von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

28:45,330

1:45,270

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

16

+9,000

1:45,414

22

03

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

16

+24,606

1:46,853

20

04

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

16

+30,534

1:47,500

18

05

Jordi Tixier

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

Jordi Tixier

911

16

+39,449

1:47,900

16

06

Placeholder - Racer

Kaarel Tilk

Placeholder - Racer

Kaarel Tilk

733

16

+45,214

1:48,001

15

07

Markuss Kokins

Team BuyMx Yamaha

Markuss Kokins

611

16

+54,866

1:47,523

14

08

Placeholder - Racer

Mike Gwerder

HTS Racing Team

Placeholder - Racer

Mike Gwerder

696

16

+57,769

1:48,005

13

09

Placeholder - Racer

Cato Nickel

KMP Honda Racing by DVAG

Placeholder - Racer

Cato Nickel

131

16

+59,087

1:48,492

12

10

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

16

+1:00,405

1:48,539

11

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle ADAC MX Masters Events
  • Vergangen

    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

  • Live

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  • Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

  3. Live

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien