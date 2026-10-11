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Di Giannantonio (VR46) fand ein Loch: «Glück, dass ich nicht gestürzt bin»

Statt Platz 3 am Vortag nur Rang 8: Die Ausbeute beim MotoGP-Sonntag war für VR46-Mann Fabio di Giannantonio in Mandalika überschaubar. Doch der war war froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Di Giannantonio: Enttäuschung im GP-Rennen
Di Giannantonio: Enttäuschung im GP-Rennen
Foto: Gold and Goose
Di Giannantonio: Enttäuschung im GP-Rennen
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach dem Qualifying ein Platz in der ersten Startreihe, gefolgt von einem dritten Platz im Sprintrennen am Samstag: In den entscheidenden Sessions des Rennwochenendes auf Lombok war Fabio di Giannantonio mindestens auf Augenhöhe mit Ducati-Speerspitze Marc Marquez. Bis zum Sonntag, denn trotz der Premium-Ausgangslage spielte der VR46-Pilot keine Rolle beim Kampf um die Podiumsplätze.

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Platz 3 im Sprint blieb als schöne Mandalika-Erinnerung
Platz 3 im Sprint blieb als schöne Mandalika-Erinnerung
Foto: Gold and Goose
Platz 3 im Sprint blieb als schöne Mandalika-Erinnerung
© Gold and Goose

Schon am Start verlor er zwei Plätze und musste den Rest des Rennens Angriffe der hinter ihm platzierten Konkurrenten abwehren. Aus seiner Enttäuschung machte «Diggia» im Anschluss keinen Hehl: «Ich glaube, dass wir ein gutes Ergebnis hätten einfahren können.» «Hätten», denn mit den vorderen Plätzen hatte der Römer, anders als im Sprint am Vortag, das gesamte Sonntagsrennen über nichts zu tun. Dass er Schwierigkeiten haben würde, um einen Platz unter den besten Drei mitzufahren, hatte der 28-Jährige schon vor dem Rennen erwartet: «Wir wussten, dass die Aprilias schneller sein würden als wir. Deshalb war unser Ziel, einfach so nah wie möglich an ihnen dranzubleiben.»

Im Artikel erwähnt

Diesen Plan machte ein Defekt zunichte: «Nach 10 Runden fing unser Vorderreifen an, sich selbst zu zerstören. Das führte zu üblen Vibrationen an der Front. Ich hatte Glück, dass ich nicht gestürzt bin und das Rennen beenden konnte.» Di Giannantonio wurde zu diesem Zeitpunkt auf dem sechsten Rang geführt. Bis zum Fallen der Zielflagge ging es noch zwei Ränge weiter nach hinten, der ehemalige Moto3-Vizeweltmeister kämpfte mit stumpfen Waffen: «Nach dem Zieleinlauf haben wir festgestellt, dass ich ein Loch im vorderen Reifen hatte.» Angekündigt hatten sich derlei Probleme im Vorfeld nicht, auch in keiner der vorangegangenen Einheiten auf dem Mandalika International Street Circuit: «Es gab keine Vorwarnung. Ich hatte meinen Rhythmus gefunden und wusste, dass das Rennen lang ist. Ich wollte etwas schnellere Rundenzeiten fahren, als in Kurve 10 aus dem Nichts mein Vorderrad blockiert hat. Von diesem Moment an war das Rennen für mich vorbei.»

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Dennoch zog Fabio di Giannantonio ein positives Fazit des Rennwochenendes in Indonesien: «Abgesehen von dem Reifenproblem waren wir stark. Darauf müssen wir stolz sein, denn ich glaube, dass es eines unserer besten Wochenenden in diesem Jahr war. Der Platz in der ersten Startreihe hat uns am Samstag einen Platz auf dem Podium eingebracht.»

Fabio Di Giannantonio verlässt Mandalika weiterhin als Sechster der WM. Vor dem nächsten Rennwochenende auf Phillip Island hat er mit 237 Punkten 9 Zähler Rückstand auf Ai Ogura und hat 19 mehr auf dem Konto als Teamkollege Franco Morbidelli.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Fernández, Bezzecchi, Martin
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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