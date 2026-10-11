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Ai Ogura: Heimlicher Aprilia-Sieger und doch nicht begeistert nach Platz 4

Das Ergebnis sagte nicht viel über das Erfolgserlebnis aus – doch nach Platz 4 im Indonesien-GP verließ Trackhouse-Pilot Ai Ogura die MotoGP-Bühne als Punktegewinner und Held des Aprilia-Projekts.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Japans MotoGP-Aushängeschild Ai Ogura hatte sich noch größere Erfolgschancen am Freitag mit einem Crash und verpasstem direkten Q2-Einzug verbaut. Dass es beim Sprint dennoch bis auf Platz 2 ging, war weniger dem Speed, als der Ausfallquote geschuldet. Dennoch war es Ogura gelungen, Positionen gutzumachen.

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Am Sonntag wiederholte sich das Spiel – doch Raul Fernandez und Marco Bezzecchi blieben sitzen. Rang 4 war das beinahe logische Resultat. Die Fahrt war keinesfalls von Langeweile geprägt, denn der Japaner musste sich an Alex Marquez, Di Giannantonio, Acosta und auch Marc Marquez vorbeiarbeiten. Letztere MotoGP-Kollegen machten es Ogura im Finale zusätzlich schwer, denn Acosta ließ sich bewusst zurückfallen und attackierte dann wieder.

Im Artikel erwähnt

Das Schein-Duell kam Ogura echt vor, wie der Pilot nach dem GP berichtete: «Für mich sah es nach einem Zweikampf aus.» Obwohl es Ai Ogura als Vierter über die Linie schaffte, den Aprilia-Vierfacherfolg komplettierte – und er damit auch in der WM-Tabelle auf Position 4 an Pedro Acosta vorbeizog, hielt sich die Laune Oguras in Grenzen.

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Der ehrgeizige Athlet aus Tokio fasst es zusammen: «Am Ende war ich immer noch der langsamste Aprilia-Pilot.» Bitter: Obwohl Ogura von Platz 9 losgefahren war, durfte er als einziger RS-GP-Pilot nicht zur Siegerehrung. Ogura war sich der Ursachen bewusst: «Auch wenn es Verbesserungen gab, in Summe konnte ich in Mandalika nicht das Maximum herausholen. Richtig zufrieden bin ich mit der Mitte des Rennens, da hat alles sehr gut zusammengespielt. Ich muss aber ehrlich sein: Mehr als Platz 4 wäre auch damit nicht möglich gewesen, denn wir haben zu Beginn nicht die beste Einstellung gefunden. Der Crash hatte keine Auswirkungen auf das Ergebnis.»

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Vor dem GP hatte Ai Ogura als Fünfter der Tabelle lediglich einen Punkt Rückstand auf Pedro Acosta. Hatte der Trackhouse-Pilot den KTM-Topmann speziell im Visier? Ogura verneinte: «Ich wusste zwar, dass ich in der WM direkt hinter Pedro liege, aber es ging mir nicht darum, speziell ihn zu schlagen. Ich wollte einfach möglichst viele Positionen aufholen.»

Kleiner Trost für den zukünftigen Yamaha-Werksfahrer. Im Gesamtstand liegt Ai Ogura weiter klar vor Teamkollege Raul Fernandez, der Siebter ist. Auf WM-Rang 3 und GP-Sieger Bezzecchi fehlen allerdings 50 Punkte.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
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Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

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Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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+21,111

1:30,593

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