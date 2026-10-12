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Bastianini (10.) enttäuscht – welches Problem er mit seiner KTM RC16 hatte

Enea Bastianini (KTM) beendete den MotoGP-Grand-Prix in Indonesien auf Platz 10. Hinter den anderen Fahrern hatte er Schwierigkeiten mit seiner RC16. In Australien könnte es noch schlimmer werden.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini wurde in Indonesien von einem lästigen Problem eingebremst
Enea Bastianini wurde in Indonesien von einem lästigen Problem eingebremst
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini wurde in Indonesien von einem lästigen Problem eingebremst
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In Japan zeigte KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini mit jeweils Platz 4 im Sprint und im Grand Prix starke Leistungen. Der Italiener startete in Motegi von Position 7, weshalb er weniger im Verkehr stecken blieb als zuvor schon so oft in dieser Saison.

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In Indonesien lief es wieder weniger gut. Am Freitag reichte es im MotoGP-Zeittraining nur für Rang 21, weshalb Bastianini am Samstag im Q1 ran musste. Dort war es etwas besser, doch er verpasste den Q2-Einzug um 0,15 sec. Am Ende musste sich «La Bestia» mit Startplatz 14 begnügen.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
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Luca Marini
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Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Quartararo und Binder
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Enea Bastianini und KTM müssen für Australien eine Lösung finden

Im Sprint am Samstag erkämpfte sich Bastianini einen elften Platz, den Grand Prix am Sonntag beendete er auf Rang 10. «Wenn man von weit hinten starten muss, ist es am Anfang immer sehr schwer. Und wenn dann die Gruppe immer kleiner wird, fällt es mir leichter, wieder aufzuholen», meinte Bastianini. «Ich hatte aber große Probleme mit dem Windschatten der anderen. Mein Motorrad war hinter den anderen sehr unruhig. Von der Mitte des Rennens bis zum Ende war es besser und ich habe mich wieder herangearbeitet. Am Ende war ich schneller und habe zum Schluss des Rennens gute Arbeit geleistet. Trotzdem bin ich mit einem Platz nur unter den Top-10 nicht wirklich zufrieden.»

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Seine KTM RC16 war bereits im Sprint am Samstag nervös im Windschatten der anderen Fahrer. «Das war am Samstag auch schon so. Wenn ich in einer Kurve hinter einem anderen fahre, will das Motorrad nicht auf der Linie bleiben und es lässt sich nicht lenken. Man spürt die Turbulenzen des vorausfahrenden Piloten», erklärte der 28-Jährige das Problem. «Das müssen wir untersuchen, denn in Australien wissen wir, dass der Wind stärker sein wird als hier. Ich hoffe, gemeinsam mit dem Team eine Lösung zu finden.»

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Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

27

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22

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Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

27

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

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