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Bezzecchis Stimmung trotz Platz 2 gedämpft, WM-Leader fährt mit Schmerzen

Platz 2 im wichtigen Zeittraining von Brünn – vor sämtlichen direkten WM-Rivalen: Marco Bezzecchi hat den letzten Frust-GP gut weggesteckt. Sorgenfrei ist der Tabellenführer der MotoGP aber nicht.

MotoGP

Platz 2 für Bezzecchi – nur Markenkollege Ai Ogura war schneller
Platz 2 für Bezzecchi – nur Markenkollege Ai Ogura war schneller
Foto: Gold and Goose
Platz 2 für Bezzecchi – nur Markenkollege Ai Ogura war schneller
© Gold and Goose

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Aus Sicht von Aprilia Racing war das einstündige Zeittraining auf der Traditionsrennstrecke von Brünn ein voller Erfolg. Marco Bezzecchi gelang nach dem schmerzhaften Aus beim Ungarn-GP ein guter Wiedereinstieg. Während Bezzecchi im freien Training nur langsam Fahrt aufnahm, einmal durch den Kies musste und als 16. fast eine Sekunde ausgerechnet auf Marc Marquez einbüßte, wendete der WM-Führende das Blatt im hitzigen Zeittraining.

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«Bezz» fand auf die neuerliche Bestzeit von Marquez die perfekte Antwort. Im Finale unterbot das Aprilia-Ass den frischen Rekord des Spaniers nochmals um eine Zehntel. Dass auch das final nicht für Platz 1 am Freitag reichte, war mehr eine Bestätigung der Aprilia-Leistungsfähigkeit als eine Niederlage gegen Ai Ogura.

Bezzecchi: «Ich werde mich nicht beschweren über diesen Tag. Der Vormittag in Brünn war nicht einfach, doch die Korrekturen, die wir über unsere Arbeit machen konnten, die haben gegriffen. Die Feststellung ist aber auch, dass die Pace hier insgesamt sehr hoch ist, viele Piloten sind richtig schnell unterwegs.»

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Wenig glücklich zeigte sich Marco Bezzecchi am Freitagabend in Brünn, was seinen körperlichen Zustand angeht: «Als ich hierherkam, dachte ich, mein Bein würde keine wirklichen Schwierigkeiten machen – aber heute hat es mich schon gestört. Wenn ich aus den Rechtskurven heraus Druck auf die Fußraste gebe, war es doch ein kleines Problem. Kein Drama – aber in der MotoGP fahren vom körperlichen her nur Monster, es gilt, richtig fit zu sein. Der Italiener sprach damit die Blessuren in Folge der Startkarambolage am Balaton an; «Bezz» fährt mit einer angerissenen Muskelfaser im rechten Bein.

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Der Tag endete mit einem Zähneknirschen. Für einen nicht korrekt ausgeführten Start in der entsprechenden «Start Practice Session» wurden er, der WM-Führende, genauso wie Ersatzpilot Cal Crutchlow mit einer Geldbuße bestraft.

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