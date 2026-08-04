Nächster Rückschlag: Maverick Vinales (KTM) muss Silverstone auslassen

Seit seinem Crash auf dem Sachsenring im letzten Jahr hat KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales mit einer hartnäckigen Schulterverletzung zu kämpfen. Nach weiteren Konsultationen während der Sommerpause und einem kürzlichen Besuch im Red Bull Athlete Performance Centre (APC) wird der Spanier auf einen Rennstart in Silverstone verzichten und sich auf seine weitere Genesung konzentrieren. Beim Grand Prix von Großbritannien wird deshalb KTM-Testfahrer Pol Espargaro für Vinales an die Stummel der RC16 greifen.

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«Während der Sommerpause haben wir weiter nach dem Grund gesucht, warum ich bei der Außenrotation meines linken Arms die Kraft nicht zurückgewinnen konnte, während sich die Innenrotation in den letzten Monaten deutlich verbessert hatte», berichtete Vinales am Dienstag. «Weitere medizinische Untersuchungen ergaben, dass mein Supraspinatus zwar vollständig verheilt ist, ich aber auch einen kleinen Riss im Infraspinatus habe, den wir erst letzte Woche entdeckt haben. Wir arbeiten nun an dem besten Rehabilitationsplan. Das sind keine guten Nachrichten, da die zweite Saisonhälfte jetzt beginnt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich werde – wie immer – alles für die Genesung geben.»

Zur Erklärung: Der «Musculus supraspinatus» (Obergrätenmuskel) ist ein Schultermuskel, der für Stabilität in der Schulter sorgt und für die Hebung des Arms zuständig ist. Der «Musculus infraspinatus» (Untergrätenmuskel) wiederum ist in erster Linie für die Außenrotation des Arms verantwortlich. Zudem hat er ebenfalls eine stabilisierende Funktion.

Pol Espargaro freut sich auf seinen Renneinsatz in Silverstone Foto: KTM Pol Espargaro freut sich auf seinen Renneinsatz in Silverstone © KTM

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KTM-Testfahrer Pol Espargaro muss sich wieder auf das 1000-ccm-Bike umstellen

Pol Espargaro sprang bereits 2025 für Vinales im Tech3-Team ein. «Ich habe gemischte Gefühle dabei. Einerseits bin ich traurig – es ist nie schön, in einer solchen Situation auf das Motorrad zu steigen, wenn ein Fahrer verletzt ist und nicht fahren kann, besonders wenn es Maverick ist. Das ist wirklich schade», meinte der Spanier. «Andererseits liegt mir das Rennfahren im Blut. Ich fahre schon mein ganzes Leben lang Rennen und vermisse es so sehr, dass dies auch für mich eine großartige Gelegenheit ist. Ich bin schon meine gesamte Karriere bei Tech3 und fühle mich als Teil der Familie, daher fühle ich mich immer wohl, wenn ich in diese Box zurückkehre. Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um mich wieder an die Klasse zu gewöhnen, da ich bisher hauptsächlich die RC16 für das neue Projekt getestet habe und schon eine Weile nicht mehr auf dem 1000-ccm-Motorrad gesessen habe, aber nach ein paar Trainingseinheiten werde ich bereit sein. Ich freue mich auf die Rennen und werde mein Bestes geben, um Tech3 einige gute Ergebnisse zu bescheren.»

Pol Espargaro ist stark in die Entwicklungsarbeit des 850er-Prototyps für 2027 eingebunden und ein wichtiger Bestandteil des Projekts.

Das Ziel ist es, dass sich Maverick Vinales gut erholt und Ende August in Aragon wieder auf dem Motorrad sitzt. «Das ist natürlich nicht die Nachricht, die wir nach der Sommerpause verkünden wollten, und das gesamte Team ist sehr traurig für Maverick, aber Pol ist schon seit langer Zeit Teil der Tech3-Familie und unter diesen Umständen sicherlich der richtige Ersatz. Wir wünschen Maverick eine schnelle Genesung und hoffen, ihn beim nächsten Rennen in Aragon wieder auf dem Motorrad zu sehen», meinte Nicolas Goyon, Teammanager von Red Bull KTM Tech3.