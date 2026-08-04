Silverstone: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Großbritannien

Nach der knapp vierwöchigen Sommerpause starten die Fahrer und Teams der MotoGP-WM am kommenden Wochenende in Silverstone in die zweite Saisonhälfte 2026. Der britische Grand Prix geht vom 7. bis 9. August über die Bühne.

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Nach 23 Jahren Pause wird der Grand Prix von Großbritannien seit 2010 jährlich auf der Rennstrecke von Silverstone in der Nähe von Northampton ausgetragen – nur 2018 verhinderten starke Regenfälle die Durchführung der Rennen auf der 5,891 km langen Piste mit den acht Links- und zehn Rechtskurven. Dazu musste das Event 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Letztes Jahr konnte Alex Marquez (Gresini Ducati) den MotoGP-Sprint für sich entscheiden, im Grand Prix siegte Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) reist mit 14 Punkten Vorsprung auf Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) nach Silverstone. Mit vier Zählern Abstand zum Japaner liegt derzeit Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) auf Rang 3. Die Top-5 sind in der Gesamtwertung nur durch 24 Punkte getrennt.

In Silverstone werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. Lokalmatador Bradley Smith wird auf der britischen Insel mit einer Wildcard antreten.

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Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen eine Stunde Zeitverschiebung beachten. Dazu kommt: Damit das MotoGP-Hauptrennen am Sonntag dennoch wie gewohnt um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, wird die Startreihenfolge geändert und die Moto3-Klasse bildet mit ihrem Rennen um 15.30 Uhr den Abschluss. Das Moto2-Rennen beginnt wie gewohnt um 12.15 Uhr. Am Samstag startet das Sprintrennen der Königsklasse erst um 17 Uhr.

Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):

Freitag, 7. August:

11.00 – 11.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 11.50 – 12.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 12.45 – 13.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 14.40 – 15.00 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1 15.15 – 15.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 16.05 – 16.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 17.00 – 18.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 19.05 – 19.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 8. August:

10.40 – 11.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 11.25 – 11.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 12.10 – 12.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 12.50 – 13.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 13.15 – 13.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 14.10 – 14.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying 14.45 – 15.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 15.10 – 15.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 15.40 – 15.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 16.05 – 16.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden) 18.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden)

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Sonntag, 9. August: