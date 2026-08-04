Crutchlow: «Habe an den Sieg geglaubt – dann beförderte mich Jack ins Aus»

Cal Crutchlow wird in Silverstone einen weiteren MotoGP-Einsatz haben. Der 40-Jährige wird dort vor seinen heimischen Fans wieder den verletzten LCR-Honda-Piloten Johann Zarco ersetzen.

Werbung

Werbung

Somit wird in diesem Jahr beim Grand Prix von Großbritannien endlich wieder ein Lokalmatador an der Startlinie stehen. «Silverstone ist weltweit einer der grossartigsten Strecken. Dort haben wir in der Vergangenheit einige spezielle Rennen gesehen», meinte der Brite gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Und in Silverstone gibt es für gewöhnlich enge Rennen. Ich weiß nicht warum, aber es scheint, dass es auf schnellen Kursen oft großartige Kämpfe gibt.»

Die Erfolgsbilanz von Crutchlow auf der britischen Insel

Crutchlow betritt zuletzt 2021 ein MotoGP-Rennwochenende in Silverstone. Damals vertrat er im Yamaha-Werksteam den verletzten Franco Morbidelli. Seinen letzten Einsatz als Stammpilot auf der britischen Strecke hatte er 2019, als er den sechsten Platz belegte – für das Team LCR Honda. Sein erfolgreichstes MotoGP-Wochenende in Silverstone hatte Crutchlow 2016, als er die Pole-Position holte und im Grand Prix den zweiten Platz belegte.

«Mein Highlight erlebte ich 2016. 2017 war ebenfalls ein großartiges Jahr, aber ich war sehr enttäuscht, dass ich nicht auf dem Podium war. 2015 war denkwürdig. Damals ist es mir im Regenrennen sehr gut ergangen, und ich habe an den Sieg geglaubt. Doch dann beförderte mich Jack (Miller) ins Aus», blickte Crutchlow mit einem Lächeln zurück. Der Australier war damals sein Teamkollege im LCR-Team. Insgesamt erzielte Crutchlow beim britischen GP fünf Top-7-Platzierungen – 2012 (6.), 2013 (7.), 2016 (2.), 2017 (4.) und 2019 (6.).

Werbung

Werbung

Viele neue Fans in Silverstone

Cal Crutchlow freut sich auch auf die Fans, die ihn an der Rennstrecke anfeuern werden. «In Silverstone sieht man immer neue Leute, die zuvor noch nie ein MotoGP-Rennen live oder im Fernsehen gesehen haben», betonte er. «Sie haben dann die Gelegenheit, das Spektakel zu sehen, das wir alle lieben. Ich würde die Menschen immer dazu ermutigen, sich die MotoGP anzusehen und teilzuhaben, weil es meiner Meinung nach der beste Sport der Welt ist.»

Crutchlow bestreitet in Silverstone bereits sein sechstes Rennwochenende in der MotoGP-Saison 2026. Auch bei den Grands Prix in Mugello, Balaton Park, Brünn, Assen und auf dem Sachsenring war der Routinier am Start. Bei seinen bisherigen Einsätzen in diesem Jahr konnte Crutchlow keine Punkte holen.