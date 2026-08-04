Di Giannantonio will in Silverstone das Sachsenring-Desaster ausbügeln

Fabio Di Giannantonio erlebte Anfang Juli beim letzten Grand Prix vor der Sommerpause auf dem Sachsenring ein schwieriges Wochenende. Im Sprintrennen am Samstag schaffte es das Ducati-Ass noch auf das Podest, im Hauptrennen am Sonntag stürzte er. Durch seinen Ausfall hatte er wichtige Punkte im Titelkampf liegen lassen.

Werbung

Werbung

Der VR46-Pilot liegt derzeit in der Gesamtwertung mit 184 Punkten auf Rang 5. Auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er aber nur 24 Punkte Rückstand. In Silverstone will der Römer wieder angreifen und um Siege kämpfen – nach der knapp vierwöchigen Sommerpause ist «Diggia» top-motiviert.

Training mit der Ducati Panigale und dem Minibike

«Ich freue mich, wieder auf der Rennstrecke zu sein! Während der Sommerpause konnte ich mich entspannen und neue Energie tanken. Ich habe aber auch trainiert – das war mir zuvor wegen meiner Fingerverletzung nicht möglich», berichtete Di Giannantonio vor dem britischen GP. «Ich war auch auf der Rennstrecke unterwegs, sowohl mit der Panigale als auch mit dem Minibike – wir haben daran gearbeitet, so gut wie möglich auf Silverstone vorbereitet zu sein. Die Strecke ist sehr lang, ähnlich wie in Austin, daher liebe ich sie!»

Letztes Jahr holte Di Giannantonio auf der schnellen englischen Strecke im MotoGP-Sprint einen Podestplatz. Im Grand Prix wurde er Neunter. «Wir reisen mit positiver Stimmung nach Großbritannien: Letztes Jahr habe ich mir auf dieser Strecke einen Platz auf dem Sprint-Podium gesichert, und wir wollen nach dem Fehler auf dem Sachsenring wieder zurückkommen», betonte der 27-Jährige. «Wir haben ein großartiges Paket, und ich freue mich darauf, unser Potenzial unter Beweis zu stellen. Das Wetter könnte eine entscheidende Rolle spielen, aber wir werden unter allen Bedingungen bereit sein.»

Werbung