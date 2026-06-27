Offiziell! Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) fehlt in Assen mit Wirbelbruch

Bittere Neuigkeiten für Fermin Aldeguer und das Gresini-Ducati-Team! Der Spanier ist verletzt raus fürs Assen-Rennwochenende. Das gab sein Team vor dem FP2 bekannt (Start: 10.10 Uhr).

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Wirbelbruch bei Aldeguer

Am Samstagmorgen teilte sein Team mit, dass sich Aldeguer den Wirbel T7 gebrochen habe. Die Verletzung solle in den nächsten Tagen weitergehend beurteilt werden. Für Quali, Sprint und Rennen in den Niederlanden wurde Aldeguer von MotoGP-Medical-Center-Chef Angel Charte rausgenommen. Der T7-Wirbel ist ein Wirbel im mittleren Teil der Brustwirbelsäule.

Aldeguer war am Freitag in Kurve 11 ausgerutscht, überschlug sich im Kies. Er war bei Bewusstsein, musste vor Ort behandelt werden, während die Session weiterlief – zunächst.

Auch Teamkollege Alex Marquez stürzte

Denn wenig später verunfallte auch Aldeguers Teamkollege Alex Marquez. Nur wenige Meter entfernt stürzte er per Highsider. Weil sich Marquez nicht bewegen konnte, wurde die Session gestoppt. Der Spanier versuchte in Assen gerade sein zweites Comeback nach seiner schweren Schlüsselbein- und Wirbelverletzung aus dem Catalunya-GP. Er konnte schließlich mit Hilfe der Streckenärzte den Kurs verlassen.

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Die Diagnose für Alex Marquez lautete: Prellung an der rechten Schulter und Schürfwunden am linken Arm. Röntgen unauffällig. Auch Alex Marquez sollte noch vor dem FP2 am Samstagmorgen durchgecheckt werden – mit positivem Ergebnis: Marquez kann fahren.

Für Aldeguer ist das Aus fürs Wochenende besiegelt. Er war am Freitagabend nach der Erstversorgung im Medical-Center der Strecke auch in ein Krankenhaus gebracht worden. In den nächsten Tagen wird sich dann zeigen, wie es für den jungen Spanier weitergeht...