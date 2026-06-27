Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Offiziell! Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) fehlt in Assen mit Wirbelbruch

Fermin Aldeguer kann nicht weiter am MotoGP-Rennwochenende in Assen teilnehmen. Der Spanier brach sich den Brustwirbel T7, wie sein Gresini-Ducati-Team am Samstagmorgen mitteilte.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer wurde am Freitag in Assen per Trage abtransportiert
Fermin Aldeguer wurde am Freitag in Assen per Trage abtransportiert
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer wurde am Freitag in Assen per Trage abtransportiert
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bittere Neuigkeiten für Fermin Aldeguer und das Gresini-Ducati-Team! Der Spanier ist verletzt raus fürs Assen-Rennwochenende. Das gab sein Team vor dem FP2 bekannt (Start: 10.10 Uhr).

Werbung

Werbung

Wirbelbruch bei Aldeguer

Am Samstagmorgen teilte sein Team mit, dass sich Aldeguer den Wirbel T7 gebrochen habe. Die Verletzung solle in den nächsten Tagen weitergehend beurteilt werden. Für Quali, Sprint und Rennen in den Niederlanden wurde Aldeguer von MotoGP-Medical-Center-Chef Angel Charte rausgenommen. Der T7-Wirbel ist ein Wirbel im mittleren Teil der Brustwirbelsäule.

Aldeguer war am Freitag in Kurve 11 ausgerutscht, überschlug sich im Kies. Er war bei Bewusstsein, musste vor Ort behandelt werden, während die Session weiterlief – zunächst.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch Teamkollege Alex Marquez stürzte

Denn wenig später verunfallte auch Aldeguers Teamkollege Alex Marquez. Nur wenige Meter entfernt stürzte er per Highsider. Weil sich Marquez nicht bewegen konnte, wurde die Session gestoppt. Der Spanier versuchte in Assen gerade sein zweites Comeback nach seiner schweren Schlüsselbein- und Wirbelverletzung aus dem Catalunya-GP. Er konnte schließlich mit Hilfe der Streckenärzte den Kurs verlassen.

Werbung

Werbung

Die Diagnose für Alex Marquez lautete: Prellung an der rechten Schulter und Schürfwunden am linken Arm. Röntgen unauffällig. Auch Alex Marquez sollte noch vor dem FP2 am Samstagmorgen durchgecheckt werden – mit positivem Ergebnis: Marquez kann fahren.

TV-Programm

Für Aldeguer ist das Aus fürs Wochenende besiegelt. Er war am Freitagabend nach der Erstversorgung im Medical-Center der Strecke auch in ein Krankenhaus gebracht worden. In den nächsten Tagen wird sich dann zeigen, wie es für den jungen Spanier weitergeht...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien