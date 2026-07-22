Heimspiel bestätigt: Honda-Testfahrer Taka Nakagami mit Wildcard in Motegi
Runde 16 der Saison 2026 wird auf dem Mobility Resort Motegi in Japan stattfinden. Wie Honda bestätigt – mit Wildcard-Pilot Taka Nakagami. Der Auftritt des MotoGP-Testfahrers könnte historisch sein.
Die Honda Racing Corporation HRC hat bestätigt, dass Testfahrer Takaaki Nakagami wie schon 2025 als Wildcard-Pilot eine fünfte RC213V für Honda einsetzen wird. Der letzte Auftritt verlief mit gemischten Ergebnissen. Den Sprint beendete der Japaner vor etlichen Stammfahrern auf Platz 14 – im Großen Preis stürzte der Routinier. Die Jahre zuvor war Nakagami auf der MotoGP-Honda regelmäßig in seiner Heimat am Start – von 2018 bis 2025 war der Pilot aus Chiba Teil des Kundenteams von Lucio Cecchinello.
Seit seinem Rücktritt als Stammfahrer kümmert sich Nakagami als Testpilot um die Entwicklung, insbesondere um die der neuen 850er-Honda. Auch durch den verletzungsbedingten Ausfall von Kollege Aleix Espargaro musste das Testprogramm zuletzt von Nakagami in Alleinfahrt abgedeckt werden.
Nakagami, der Anfang Motegi mit der 1000er-Variante antreten wird, zum neuerlichen Rennauftrag seines Arbeitgebers: «Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, als Wildcard-Fahrer beim Grand Prix von Japan an den Start zu gehen. Derzeit konzentriere ich mich in meiner Rolle als HRC-Entwicklungsfahrer auf die Weiterentwicklung der MotoGP-Maschine, und diese Veranstaltung bietet mir eine wertvolle Gelegenheit, die Fortschritte, die wir im Rahmen der Testfahrten erzielt haben, unter Rennbedingungen zu bewerten.»
Der Renneinsatz des Ex-Stammfahrers könnte eine historische Dimension haben. Denn eine der vielen gravierenden Änderungen des MotoGP-Regelwerks besagt, dass ab 2027 keine Wildcard-Einsätze mehr erlaubt sind. Es gilt als sicher, dass bei den folgenden Übersee-Events in Indonesien, Australien und Malaysia keine Wildcard-Piloten nominiert werden. Gleiches gilt für den noch mit einem Fragezeichen versehenen Wüsten-GP in Katar. Es sind die Finalrennen der 1000er-Ära Europa in Portimao und Valencia. Entschließt sich kein Werk, hier noch einmal einen weiteren Piloten zu aktivieren, wird Taka Nakagamis Einsatz für Honda im Oktober 2026 als letzte Wildcard in die GP-Geschichte eingehen.
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