Künstliche Intelligenz: LCR-Honda schickt seine Fahrer in die 1980er

Die MotoGP-WM gastiert am Wochenende im Tollhaus von Misano Adriatico. Dort wollen vor allem die VR46-Academy-Asse Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) dem Event ihren Stempel aufdrücken. Beide Fahrer besitzen in der WM-Tabelle noch Titelchancen: «Bez» fehlen 24 Punkte auf seinen Aprilia-Teamkollegen Jorge Martin, «Diggia» liegt aktuell 48 Zähler zurück.

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Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli präsentierten die Teams in den vergangenen Jahren immer wieder spannende Spezialdesigns – häufig im Retro-Look. Vor allem die italienischen Teams wie Gresini und die Werksmannschaft von Ducati Corse waren hier federführend. Diesmal zieht auch das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello mit – und greift dabei einen aktuellen Social-Media-Trend rund um Künstliche Intelligenz auf.

Rookie Diogo Moreira und Haudegen Johann Zarco wurden mithilfe eines KI-Programms kurzerhand in die 1980er-Jahre zurückversetzt. Auf den Bildern tragen die beiden LCR-Piloten Teamjacken im typischen Honda-Design jener Epoche.

LCR macht bekanntlich keine halben Sachen: Für Moreira und Zarco wurden passend dazu bereits Jeans im klassischen Stonewashed-Look der 1980er- und 1990er-Jahre beschafft. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans reagierten begeistert und forderten prompt, das virtuelle Retro-Outfit beim Misano-Wochenende auch in der Realität zu sehen.

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Sportlich sorgte vor allem Moreira zuletzt für Aufmerksamkeit. Der MotoGP-Rookie hat sich inzwischen bestens in der Königsklasse zurechtgefunden, bereits 66 Punkte gesammelt und präsentiert sich seit dem Sommer als konstantester Honda-Pilot im Feld.

Der Brasilianer arbeitete sich damit in der WM-Tabelle bereits auf Platz 14 nach vorne. Moreira könnte 2027 sogar in die HRC-Werksmannschaft aufrücken und dort Teamkollege von Ex-Weltmeister Fabio Quartararo werden. Eine offizielle Entscheidung dazu wurde bislang nicht kommuniziert.