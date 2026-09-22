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Mysteriöse Krankheit: Joan Mir verpasst auch die GP in Japan und Indonesien

Honda-Pilot Joan Mir musste den Österreich-GP auslassen. Auf Rat von MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte wird der Spanier auch die Rennwochenenden in Japan und Indonesien nicht bestreiten.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nachdem Joan Mir beim Grand Prix in Misano zum Aufgeben gezwungen war und den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring auslassen musste, unterzog er sich im Dexeus-Universitätskrankenhaus in Barcelona unter der Betreuung von MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte und seinem medizinischen Team einer Reihe von Untersuchungen.

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«Joan Mir leidet seit mehreren Monaten unter verschiedenen Symptomen, die seine Energie und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und in letzter Zeit an Schwere zugenommen haben; die Ursache ist derzeit noch ungeklärt», meinte Dr. Angel Charte. «Aufgrund der anhaltenden Beschwerden und ihres Schweregrads wurde Mir im Universitätsklinikum Dexeus einer Reihe von Untersuchungen unterzogen, um eine endgültige Diagnose zu stellen. Angesichts der Symptome lautet die ärztliche Empfehlung, sich in den nächsten 15 Tagen streng zu schonen und verschiedene Behandlungen zu absolvieren. Daher habe ich ihm von einer Teilnahme an den Grands Prix von Japan und Indonesien abgeraten. Sein Zustand wird von meinem Team weiterhin genau beobachtet.»

Honda hat noch nicht bekanntgegeben, wer Joan Mir in Japan (2. bis 4. Oktober) und Indonesien (9. bis 11. Oktober) ersetzen wird. Fix ist, dass Takaaki Nakagami in Motegi mit einer Wildcard antreten wird. Dies hatte HRC bereits Ende Juli verkündet.

Im Artikel erwähnt

Nakagami zeigte zuletzt in Spielberg eine beeindruckende Leistung. Den Grand Prix am Sonntag beendete der Japaner auf Rang 13, womit er nach Johann Zarco zweibester Honda-Pilot war. Am Montag nahm er auf dem Red Bull Ring beim 850er-Test mit den Pirelli-Reifen teil.

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Ob Joan Mir den Australien-GP, der Ende Oktober über die Bühne geht, und die letzten Saisonrennen 2026 bestreiten wird können, ist derzeit ungewiss. Am 1. Dezember findet dann in Valencia der offizielle Test mit den 850er-Prototypen statt. Der Plan wäre, dass Mir dort das erste Mal auf seine Gresini-Ducati steigt.

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