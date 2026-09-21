Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Exklusiv aus Spielberg: Erste Bilder von Senna Agius auf der MotoGP-KTM

Nach dem KTM-Sieg beim Heim-GP testeten auch die Österreicher die 850er für 2027. Neben MotoGP-Triumphator Pedro Acosta fuhr erstmals auch Senna Agius für Tech3. SPEEDWEEK.com erwischte den Aussie.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
Foto: David Ulrich
Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
© David Ulrich

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für den jungen Australier Senna Agius lief es zuletzt alles andere als brillant. Nach dem unglücklichen Aus beim San-Marino-GP – der von der Pole-Position losgefahrene Intact-Racer wurde schon nach wenigen hundert Metern abgeräumt – endete auch der Österreich-GP mit einer großen Enttäuschung.

Werbung

Werbung

Senna Agius war im Q2 am Samstag selbstverschuldet gestürzt, sein Bike hatte sich mehrfach überschlagen. Da es in der Moto2 kein Warm-up gibt, musste der Funktionstest nach dem Neuaufbau im Rennen stattfinden. Die Kalex mit der Nummer 81 lief nicht fehlerfrei, Agius wurde zurückgereicht und musste vorzeitig aufgeben.

Statt die sofortige Abreise anzutreten, blieb der von Tech3 für 2027 verpflichtete Moto2-Pilot in Spielberg. Gemeinsam mit seinem zukünftigen Team hatte KTM Factory Racing beschlossen den Mann der Zukunft in den Test der 850er-KTM für 2027 einzubinden. Was SPEEDWEEK.com bereits vor dem Österreich-GP vermutet hatte, wurde nach grünem Licht durch das Intact-GP-Management Wirklichkeit.

Im Artikel erwähnt

Premiere: Senna Agius auf der MotoGP-KTM
Premiere: Senna Agius auf der MotoGP-KTM
Foto: David Ulrich
Premiere: Senna Agius auf der MotoGP-KTM
© David Ulrich

Werbung

Werbung

Senna Agius gab am Montag nach dem alles überragenden MotoGP-Triumph von Pedro Acosta sein Debüt in der Königsklasse – denn anders als Mit-Aufsteiger Izan Guevara hatte Agius bislang noch keine Chance, die Prototypen der Topliga zu erfahren. Bemerkenswert: 2025 konnten selbst Piloten, die den Aufstieg nicht schafften, MotoGP-Kilometer sammeln. Manuel Gonzalez testete für Trackhouse-Aprilia, Celestino Vietti für VR46-Ducati.

TV-Programm

Am späten Vormittag rückte Agius bei kühlen Temperaturen, aber auf trockener Piste, aus. Während Cheftester Pol Espargaro sogleich attackierte und die 850er dabei auch einmal in Kurve 2 zu Boden warf, verlief die Premiere von Senna Agius ohne offensichtliche Zwischenfälle. Die Nummer 81 als MotoGP ging sowohl am Morgen wie nachmittags auf den Kurs. Da es sich um einen streng abgeschirmten Privattest handelt, stehen offiziell keine Rundenzeiten zur Verfügung. Soweit bekannt fuhr Senna Agius einen fabelhaften Einstand.

Der Test ist mehr als nur ein Willkommensgeschenk an den Australier. Seit vier Jahren im Moto2-Geschäft kennt sich Agius bestens mit Pirelli-Reifen aus. Rückmeldungen des Moto2-Siegers dürften auch aus Sicht der Techniker wertvoll sein. Und: Weitere Tests mit dem Aufsteiger werden erst im Rahmen des offiziellen Valencia-Tests nach dem Saisonfinale möglich sein.

Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
Foto: David Ulrich
Johann Zarco (Honda) und Marco Bezzecchi (Aprilia)
Johann Zarco (Honda) und Marco Bezzecchi (Aprilia)
Foto: David Ulrich
Taka Nakagami (Honda)
Taka Nakagami (Honda)
Foto: David Ulrich
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franky Morbidelli (Ducati)
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franky Morbidelli (Ducati)
Foto: David Ulrich
KTM-Testfahrer Pol Espargaro
KTM-Testfahrer Pol Espargaro
Foto: David Ulrich
Moto2-Pilot Senna Agius
Moto2-Pilot Senna Agius
Foto: David Ulrich
Rookie Diogo Moreira
Rookie Diogo Moreira
Foto: David Ulrich
Brad Binder
Brad Binder
Foto: David Ulrich
Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: David Ulrich
Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
© David Ulrich

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien