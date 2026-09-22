Fix: Twan Smits (22) wechselt ab Cremona in die Superbike-WM 2026

Erst am Sonntag sickerte ein kurzfristiger Personalwechsel bei Motoxracing durch. Weil Bahattin Sofuoglu in die Supersport-Kategorie zurückkehren wollte, benötigte das italienische Yamaha-Team einen adäquaten Nachfolger, der bereits am kommenden Wochenende in Cremona verfügbar war.

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Dass dieser Ersatz Twan Smits sein wird, kommt ein wenig überraschend, denn der Niederländer wäre normalerweise für Apreco Yamaha bei der Euro Moto in Hockenheim im Einsatz. Jedoch ist der Titelgewinn für den 22‑Jährigen außer Reichweite und so ist der Wechsel in die Superbike-WM hinsichtlich der Zukunft die interessantere Alternative.

Damit Smits nicht gänzlich unvorbereitet auf die R1 im WM-Trimm steigt, organisierte Motoxracing bereits einen Test. «Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, diese neue Erfahrung zu starten», sagte Smits zu seinem Wechsel. «In der Weltmeisterschaft zu fahren, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Dass ich dies mit Motoxracing Yamaha tun darf, macht es zu etwas ganz Besonderem. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies möglich gemacht haben, und ganz besonders bei Yamaha dafür, dass sie an mich glauben. Ich werde mein Bestes geben, um dieses Vertrauen mit maximalem Einsatz zurückzuzahlen.»

Teamchef Sandro Carusi kannte Smits bereits, denn als der Niederländer mit seiner Euro-Moto-Yamaha in diesem Jahr mit einer Wildcard beim Meeting in Assen dabei war, hatten seine Piloten größte Mühe, ihn hinter sich zu halten. «Er ist ein junger Fahrer, der bereits beachtliches Talent zeigt, und ich bin sicher, dass das gesamte Team alles tun wird, um ihm die richtigen Voraussetzungen zu bieten, damit er seine beste Leistung zeigen kann», versprach Carusi.

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