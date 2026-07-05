Jorge Martin (Aprilia): 106 Kilometer Rad-Marathon vorm Sachsenring-GP

Die MotoGP-WM hat an diesem Wochenende Pause, bevor der Tross kommende Woche zum Deutschland-GP auf dem Sachsenring zieht. Die meisten Asse schonen sich vor dem Rennwochenende in Hohenstein-Ernstthal. Vier der Ducati-Piloten, darunter Sachsenring-Fachmann Marc Marquez, waren in Misano beim Race of Champions. Marquez war vor seinem Misano-Einsatz noch in Barcelona, traf dort bei der Tour de France Radsport-Ikone Tadej Pogacar.

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Auch WM-Leader Jorge Martin schwingt sich dieser Tage aufs Rennrad. Der 28-jährige Aprilia-Werksfahrer reiste mit seinem Fitness-Coach ins Badia-Tal nach Südtirol, wo er in den Dolomiten als einer der Stargäste beim 39. «Maratona dles Dolomites» (ladinisch für Dolomitenmarathon) dabei war. Martin stand dort bereits am Samstag auf der Bühne des Standes seines Radpartners Pinarello im Commercial Village – gemeinsam mit Firmenchef Fausto Pinarello.

Fausto Pinarello und Jorge Martin Foto: privat Fausto Pinarello und Jorge Martin © privat

Spannend: Das berühmte Rennrad-Festival hat sein Zentrum im Zielraum der berühmten Ski-Weltcup-Piste «Corvara» von Alta Badia und erstreckt sich über knapp eine Woche. Unter anderem wurde bereits ein Coffee-Ride oder ein Social-Ride für Pinarello-Kunden mit Ex-Profi Pippo Pozzato abgehalten. Und es wäre nicht Jorge Martin, wenn er die malerische Location der Sellaronda nicht nutzen und selbst am Höhepunkt, dem gefürchteten Marathon, teilnehmen würde.

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106 Kilometer in etwas mehr als 4 Stunden

Das Rennen startete Sonntagmorgen um 6.30 Uhr. Gefahren wird wahlweise über die Distanzen von 55, 106 oder 138 Kilometer. Die Teilnehmer können sich dabei am Start verschiedenen Leistungsgruppen anschließen. Mehr als 8.000 Radfahrer nahmen über alle Events hinweg am diesjährigen Geschehen teil. Martin fuhr die 106 km und wurde 87. in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 4:10:02,2 h im Ziel. In seiner Altersgruppe wurde er sogar 23. Seine Startnummer: natürlich die 89.

Jorge Martin zu Gast beim Radmarathon Foto: privat Jorge Martin zu Gast beim Radmarathon © privat

Martin, der vor der Saison 2026 bei Aprilia zunächst ein Wellental der Gefühle erlebt hat, führt die WM-Tabelle nach dem Assen-Wochenende mit sieben Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi an. Weltmeister Marc Marquez (5.) fehlen aktuell 40 Zähler auf den «Martinator». Nach dem Sachsenring-Wochenende geht die MotoGP in die Sommerpause.