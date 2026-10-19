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Gresini: Superbike-Ass Iker Lecuona ersetzt Fermin Aldeguer in Australien

Aufgrund seiner Handverletzung muss MotoGP-Ass Fermin Aldeguer (Ducati) den Australien-GP auslassen. Superbike-Pilot Iker Lecuona wird auf Phillip Island erneut für seinen Landsmann einspringen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Fermin Aldeguer hatte sich bei einem Crash im MotoGP-Rennen in Indonesien einen Bruch an der rechten Hand zugezogen. Letzte Woche wurde der 21-Jährige in Barcelona erfolgreich operiert – der Bruch wurde mit Schrauben fixiert. Am vergangenen Wochenende war Aldeguer beim Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez zu Gast. Mit eingegipster Hand verfolgte er die letzten Rennen in der seriennahen Weltmeisterschaft.

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Bei seinem Auftritt in Jerez konnte man bereits erahnen, dass das MotoGP-Rennwochenende in Australien, das vom 23. bis 25. Oktober über die Bühne geht, für Aldeguer zu früh kommt. Am Montag folgte dann von seinem Gresini-Team die Bestätigung, dass der Spanier beim Australien-GP nicht antreten kann.

Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Superbiker Lecuona: Schon das dritte MotoGP-Rennwochenende in diesem Jahr

Vertreten wird Aldeguer auf Phillip Island von Superbike-Ass Iker Lecuona. «Fermin Aldeguer wird beim Grand Prix von Australien nicht an den Start gehen. Iker Lecuona wird erneut die Ducati mit der Nummer 54 fahren», hieß es in einem offiziellen Statement von Gresini Racing. «Fermin arbeitet daran, in weniger als zwei Wochen für die Rennen in Malaysia wieder fit zu sein.» Somit strebt Fermin Aldeguer ein Comeback in Malaysia an. Das MotoGP-Event auf dem Sepang International Circuit findet Ende Oktober, eine Woche nach dem Australien-GP statt.

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Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona ist in diesem Jahr schon zweimal bei Gresini eingesprungen – Anfang Juni in Ungarn und Anfang August in Großbritannien. Als Siebter im Ungarn-GP zeigte er eine tadellose Leistung. In Silverstone hingegen kam er in beiden Rennen nicht ins Ziel.

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Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Silverstone
Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Silverstone
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