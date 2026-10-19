Für Fans von Valentino Rossi: Handsignierte Poster von der MotoGP-Ikone

146 von Valentino Rossi handsignierte Poster werden derzeit unter den «MotoGP Authentics» angeboten. Diese zeigen besondere Momente aus der GP-Karriere von «Vale». Ein Bild zeigt Rossi beim Großen Preis von Tschechien 1996, als er in Brünn auf der 125er-Aprilia seinen ersten GP-Sieg erzielte. Für 760 Euro kann man dieses Foto sein Eigen nennen.

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Der Rest der Bilder stammt aus der MotoGP-Zeit des Italieners. Eines davon zeigt Yamaha-Pilot Rossi beim legendären Duell mit Casey Stoner (Ducati) in der berühmten Corkscrew in Laguna Seca – aufgenommen beim US-GP 2008. Für dieses Foto muss man schon tiefer in die Tasche greifen: 935 Euro werden dafür verlangt.

Das legendäre Duell zwischen Rossi und Stoner in Laguna Seca Foto: MotoGP Das legendäre Duell zwischen Rossi und Stoner in Laguna Seca © MotoGP

Das nächste Bild stammt vom Catalunya-GP 2009, den Rossi vor seinem damaligen Yamaha-Teamkollegen Jorge Lorenzo für sich entscheiden konnte. Auch die Saison 2015 war denkwürdig für den «Doktor». Das dazugehörige Bild zeigt das MotoGP-Rennen in Assen, das Rossi vor Marc Marquez und Lorenzo gewann.

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Ein weiteres handsigniertes Foto, das für 935 Euro erworben werden kann, zeigt Valentino Rossi bei seinem allerletzten MotoGP-Rennen in Valencia 2021.

Bereits ausverkauft ist die Plakette von Rossis erstem Titel in der Königsklasse in der Saison 2001. Es handelt sich dabei um eine Nachbildung der Plakette, welche in die MotoGP-Trophäe bzw. in den «Champions-Tower» eingearbeitet ist.