Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Für Fans von Valentino Rossi: Handsignierte Poster von der MotoGP-Ikone

Unter dem Titel «MotoGP Authentics» werden besondere Fan-Artikel angeboten, die käuflich erworben werden können. Derzeit kommen die Fans des neunfachen Champions Valentino Rossi auf ihre Kosten.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: MotoGP
Valentino Rossi
© MotoGP

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

146 von Valentino Rossi handsignierte Poster werden derzeit unter den «MotoGP Authentics» angeboten. Diese zeigen besondere Momente aus der GP-Karriere von «Vale». Ein Bild zeigt Rossi beim Großen Preis von Tschechien 1996, als er in Brünn auf der 125er-Aprilia seinen ersten GP-Sieg erzielte. Für 760 Euro kann man dieses Foto sein Eigen nennen.

Werbung

Werbung

Der Rest der Bilder stammt aus der MotoGP-Zeit des Italieners. Eines davon zeigt Yamaha-Pilot Rossi beim legendären Duell mit Casey Stoner (Ducati) in der berühmten Corkscrew in Laguna Seca – aufgenommen beim US-GP 2008. Für dieses Foto muss man schon tiefer in die Tasche greifen: 935 Euro werden dafür verlangt.

Das legendäre Duell zwischen Rossi und Stoner in Laguna Seca
Das legendäre Duell zwischen Rossi und Stoner in Laguna Seca
Foto: MotoGP
Das legendäre Duell zwischen Rossi und Stoner in Laguna Seca
© MotoGP

Im Artikel erwähnt

Das nächste Bild stammt vom Catalunya-GP 2009, den Rossi vor seinem damaligen Yamaha-Teamkollegen Jorge Lorenzo für sich entscheiden konnte. Auch die Saison 2015 war denkwürdig für den «Doktor». Das dazugehörige Bild zeigt das MotoGP-Rennen in Assen, das Rossi vor Marc Marquez und Lorenzo gewann.

Werbung

Werbung

Ein weiteres handsigniertes Foto, das für 935 Euro erworben werden kann, zeigt Valentino Rossi bei seinem allerletzten MotoGP-Rennen in Valencia 2021.

TV-Programm

Bereits ausverkauft ist die Plakette von Rossis erstem Titel in der Königsklasse in der Saison 2001. Es handelt sich dabei um eine Nachbildung der Plakette, welche in die MotoGP-Trophäe bzw. in den «Champions-Tower» eingearbeitet ist.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien