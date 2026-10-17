Fitness von Fermin Aldeguer darf bezweifelt werden: Treffen mit Nico Bulega
Anfang kommende Woche müsste Fermin Aldeguer im Flieger nach Australien sitzen, um bei der MotoGP auf Phillip Island dabei sein zu können. Doch seine rechte Hand ist weiterhin eingegipst.
Dreimal stürzte Fermin Aldeguer am Wochenende des Indonesien-GP auf der Ferieninsel Lombok. Im FP1 und Zeittraining rutschte er ohne große Folgen aus, im langen Rennen am Sonntagnachmittag
Der 21-Jährige wurde in Barcelona operiert, der
Aldeguer bei der Superbike-WM in Jerez
In Jerez besuchte Aldeguer neben alten Weggefährten auch seinen zukünftigen Teamkollegen Nicolo Bulega, mit dem er 2027 und 2028 zusammen im VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi MotoGP fahren wird.
«Ich kenne ihn nicht sehr gut, halte ihn aber für einen großartigen Typen und er ist sehr schnell», erzählte Seriensieger Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Er kam für fünf Minuten in meine Box, ich hoffe, dass ich von ihm nächstes Jahr etwas lernen kann und wir eine gute Beziehung haben werden. Er hat etwas MotoGP-Erfahrung, nicht viel, aber genug.»
Bulega kann verstehen, dass sich Aldeguer über seinen dritten Sturz in Mandalika fürchterlich geärgert hat: «Du bist mit Adrenalin vollgepumpt und womöglich ein großartiges Rennen gefahren. Manchmal siehst du, wie die ganze Arbeit von deinem Team und dir selbst wegen eines Fehlers weg ist. 50 Mann fliegen um die Welt und kommen deswegen mit leeren Händen nach Hause. Da ist Frustration verständlich, das ist mir auch schon passiert. Dann passieren dumme Sachen. Es ist nicht leicht, ruhig zu bleiben, wenn du mit 300 km/h fährst, zurück an die Box kommst und fühlst, dass du deine Jungs nicht glücklich gemacht hast.»
Sollte Gresini Ersatz für Aldeguer brauchen, steht der Superbike-Champion nicht zur Verfügung. «Ich bin am gleichen Wochenende bei der Formel 1 in Texas, wo ich bei einer Parade von Ducati dabei sein werde, ich habe also bereits etwas zu tun», erklärte Bulega.
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