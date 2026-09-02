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MotoGP 2027: Die Termine für die Vorsaisontests mit den 850er-Bikes

Am 2. September veröffentlichte die MotoGP die Termine für die Vorsaisontests 2027. Sepang und Buriram folgen direkt nacheinander – bevor die Strand-Party in Rio de Janeiro in Brasilien steigt.

MotoGP

Geballt: Die Vorsaisontests finden Ende Januar und Anfang Februar statt
Geballt: Die Vorsaisontests finden Ende Januar und Anfang Februar statt
Foto: Gold & Goose
Geballt: Die Vorsaisontests finden Ende Januar und Anfang Februar statt
© Gold & Goose

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2027 startet die MotoGP in eine neue Ära, denn dann treten die neuen Regeln in Kraft. Die Motoren schrumpfen von 1000 auf 850 ccm, jegliche Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices) fallen weg und die Aerodynamik wird reduziert. Dazu kommt der Wechsel bei den Reifen von Michelin auf Pirelli.

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Noch ist die MotoGP-Saison 2026 in vollem Gange. Am 2. September wurden bereits die Termine vor die Vorsaisontests 2027 bekanntgegeben. So findet der Shakedown-Test – für Testfahrer und Rookies – am 29. und 30. Januar auf dem Sepang International Circuit in Malaysia statt. Am 31. Januar und 1. Februar geht es dann weiter mit dem offiziellen Sepang-Test für alle Fahrer.

Danach reist das MotoGP-Paddock direkt nach Buriram in Thailand weiter, wo am 6. und 7. Februar der zweite Vorsaisontest über die Bühne geht. Dass die zwei Tests nur wenige Tage auseinander liegen, bedeutet für die Fahrer und Teams viel Stress. Dazu kommt, dass das Saisonstart-Event 2027 auf der anderen Seite der Welt, in Rio de Janeiro stattfindet. Die Strand-Party in Brasilien steigt am 21. Februar.

Danach geht es zurück nach Asien, wo vom 5. bis 7. März in Buriram das erste Rennwochenende 2027 über die Bühne geht. Beim Großen Preis von Thailand finden die ersten Wettfahrten mit den neuen 850er-Prototypen statt.

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Bereits am 1. Dezember in diesem Jahr werden die Fahrer beim Valencia-Test in ihren neuen Farben und mit den 850er-Bikes auf die Strecke gehen.

Vorsaisontests für die MotoGP-Saison 2027:

Shakedown-Test, Sepang: 29. und 30. Januar

Sepang-Test: 31. Januar und 1. Februar

Buriram-Test: 6. und 7. Februar

Vorsaisontests 2027 für die Klassen Moto2 und Moto3:

Zeitgleich wurden die Termine für die Vorsaisontests für die Klassen Moto2 und Moto2 veröffentlicht. Für die Moto2-Piloten wird es einen privaten und einen offiziellen Test geben. Die Fahrer der Moto3-WM müssen sich mit einem offiziellen Test begnügen. 2027 finden alle Tests für beide Klassen auf dem Circuito de Jerez statt:

Moto2, privater Test: 16. und 17. Februar

Moto3, offizieller Test: 18. und 19. Februar

Moto2, offizieller Test: 20. und 21. Februar

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