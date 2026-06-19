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Brünn, FP1: Marc Marquez trotz Sturz vorn, Yamaha auf 2, Aprilia mit Defekt

Marc Marquez gab beim MotoGP-Auftakt in Tschechien das Tempo vor. Eine Reihe von Stürzen überschattete die ersten Minuten des FP1. An der Aprilia von Jorge Martin gab es ein technisches Problem.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Schnellster im FP1 in Brünn: Marc Marquez
Schnellster im FP1 in Brünn: Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Schnellster im FP1 in Brünn: Marc Marquez
© Gold and Goose

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Bei hochsommerlichen Bedingungen starteten die 22 MotoGP-Piloten in das erste freie Training des Tschechien-Grand-Prix. Um 10:45 Uhr schaltete die Boxengasse auf Grün und gab den Start frei für die 45-minütige Session.

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Wieder mit dabei war Vizeweltmeister Alex Marquez (Gresini-Ducati), der erstmals seit seinem Horrorsturz in Barcelona wieder auf seine Desmosedici GP26 stieg. LCR-Honda-Pilot Johann Zarco wird auch in Brünn von MotoGP-Routinier Cal Crutchlow ersetzt.

Zahlreiche Stürze in den ersten Minuten des FP1

Für KTM-Pilot Pedro Acosta begann das FP1 alles andere als optimal. Ausgangs von Kurve 9 rutschte der Spanier ins Kiesbett und sprintete zum Rettungsweg, um schnellstmöglich an die Box zurückzukehren.

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Wenig später landete auch KTM-Markenkollege Maverick Vinales im Kiesbett. Vinales verlor in Kurve 8 die Kontrolle und versuchte nach dem Sturz vergeblich, seine KTM RC16 wieder in Gang zu bringen.

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WM-Leader Marco Bezzecchi verschätzte sich beim Anbremsen der vorletzten Kurve und fuhr durch die Auslaufzone, ohne zu stürzen. Der Italiener setzte die Session fort. Es ging dramatisch weiter: Diogo Moreira stürzte in Kurve 8 und beschädigte seine LCR-Honda dabei. Somit waren gleich drei Fahrer auf ihren ersten fliegenden Runden gestürzt.

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Balaton-Sieger Marc Marquez mit starkem Trainingsauftakt

Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) gab im ersten Stint das Tempo vor und führte die Wertung mit einer 1:54,231er-Zeit an. Mit Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio und Marc Marquez folgten drei weitere Ducati-Piloten auf den folgenden Positionen.

Marc Marquez notierte nach zehn Minuten die erste 1:53er-Runde des Wochenendes und unterbot damit seine schnellste Rennrunde aus dem Vorjahr. Zu diesem Zeitpunkt des Trainings lag Marquez 0,6 Sekunden vor dem Rest des Feldes.

Marc Marquez gab das Tempo vor
Marc Marquez gab das Tempo vor
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez gab das Tempo vor
© Gold & Goose

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Aprilia-Werkspilot Jorge Martin erlebte einen verhaltenen Start ins Brünn-Wochenende und lag nach seinem ersten Stint nur auf der 16. Position der Wertung. Der Spanier testete die Long-Lap-Schleife, die er im Grand Prix am Sonntag gleich zwei Mal absolvieren muss – als Strafe für den Startunfall im Balaton Park vor zwei Wochen.

Die Marquez-Zeit blieb die Referenz für den Rest des Feldes. Zur Halbzeit der Session konnten sich die zu Beginn gestürzten KTM-Piloten deutlich steigern: Pedro Acosta schob sich auf die dritte Position, Maverick Vinales schob sich in die Top-6. Brad Binder behauptete sich ebenfalls in den Top-10 – die KTM RC16 hinterließ einen positiven Eindruck.

Jorge Martin im Kies und später mit Defekt

Jorge Martin verschätzte sich in der vorletzten Kurve und bog danach in die Boxengasse. Das FP1 lief für den ehemaligen Weltmeister nicht nach Plan. Wenig später musste Martin seine Aprilia RS-GP im Omega abstellen. Bei einem weiteren Versuch, die Long-Lap-Schleife zu üben, trat ein technisches Problem auf. Die Aprilia mit der Nummer 89 rollte aus und Martin musste die Heimreise an die Box mit einem Roller antreten.

Jorge Martin musste seine Aprilia an der Begrenzung abstellen
Jorge Martin musste seine Aprilia an der Begrenzung abstellen
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin musste seine Aprilia an der Begrenzung abstellen
© Gold & Goose

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Marc Marquez legte im finalen Drittel der Session nach und schraubte die Bestmarke auf 1:53,303 Minuten herunter. Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia schob sich auf die zweite Position. Der Rest des Feldes lag vor dem letzten Stint klar zurück. In den letzten zehn Minuten gingen einige Fahrer mit frischen Reifen auf die Strecke. Die Reihenfolge änderte sich von Runde zu Runde.

Marquez' Vorsprung schrumpft – Sturz in Kurve 7!

Trackhouse-Pilot Raul Fernandez sprengte in der Schlussphase die Ducati-Doppelspitze und schob sich auf die zweite Position. Der spanische Aprilia-Pilot kam bis auf 0,210 Sekunden an die Marquez-Zeit heran.

Honda-Werkspilot Joan Mir war in den finalen Minuten stark unterwegs und reihte sich auf der dritten Position ein. Ai Ogura notierte zwei Minuten vor dem Ende der Session absolute Sektor-Bestzeiten. Im zweiten Teil der Runde verlor der Japaner aber wertvolle Zeit und scheiterte an der Marquez-Zeit.

Marc Marquez konnte sich beim abschließenden Versuch nicht steigern, weil er in Kurve 7 ins Kiesbett rutschte. Seine Gegner konnten die Bestzeit aber nicht gefährden. Somit endete das FP1 für Marquez trotz Sturz mit der schnellsten Runde.

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Drei Yamahas in den Top-12 – Quartararo starker Zweiter!

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo überraschte bei seinem abschließenden Versuch mit der zweitbesten Zeit. Der Franzose kam bis auf 0,200 Sekunden an die Bestzeit heran. Die Top-5 im FP1: Marc Marquez vor Fabio Quartararo, Raul Fernandez, Joan Mir und Ai Ogura – große Markenvielfalt beim Auftakt.

Lichtblick für Fabio Quartararo (Yamaha): P2 im FP1
Lichtblick für Fabio Quartararo (Yamaha): P2 im FP1
Foto: Gold and Goose
Lichtblick für Fabio Quartararo (Yamaha): P2 im FP1
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia wurde in der Schlussphase bis auf die sechste Position durchgereicht, lag mit 0,376 Sekunden Rückstand aber in Schlagdistanz zur Spitze. Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta und Luca Marini (Honda) komplettierten die Top-10.

Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu gelang mit der elftschnellsten Zeit eine positive Überraschung. Der Türke kam bis auf 0,623 Sekunden an die Bestzeit heran. Alex Rins auf Position 12 bestätigte die starke Form von Yamaha.

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WM-Leader Marco Bezzecchi konnte sich beim Trainingsauftakt nur bedingt in Szene setzen. Der Aprilia-Pilot reihte sich auf der 16. Position ein. Sein Rückstand betrug 0,891 Sekunden.

Alex Marquez beendete seine erste Session nach dem Sturz in Barcelona auf der 18. Position. Der Spanier drehte 13 Runden.

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Start Nr

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Zeit

01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

13

1:53,303

02

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

16

+0,200

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

17

+0,210

04

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

17

+0,220

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

17

+0,318

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

15

+0,376

07

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

15

+0,476

08

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

15

+0,484

09

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

14

+0,518

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