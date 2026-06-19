Speedway: Leon Madsen ist Dänischer Meister – Jakobsen sichert Wildcard

Die Granly Speedway Arena in Esbjerg war Schauplatz der Dänischen Meisterschaft, seit 2022 war erstmals wieder Leon Madsen dabei. In seinem ersten Lauf gab der 37-Jährige gegen Frederik Jakobsen und Jonas Knudsen Punkte ab. Da diese aus den Vorläufen ins Finale der besten vier mitgenommen wurden, zählte jeder.

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In Heat 16 gab Madsen gegen GP-Kollege Michael Jepsen Jensen einen weiteren Punkt ab, beide zogen mit 12 Zählern nach den Vorläufen als Führende ins Finale ein. Zu ihnen gesellten sich mit elf Punkten Frederik Jakobsen und Anders Thomsen, der wie Mikkel Michelsen, Nicolai Klindt und Jonas Seifert-Salk zehn auf dem Konto hatte.

Nach dem Start des Finales lagen Madsen und Jepsen Jensen auf den hinteren Rängen. Während Jepsen Jensen lediglich Thomsen überholen konnte und Dritter wurde, arbeitete sich Madsen bis an die Spitze vor. Zunächst ging der Routinier an Thomsen vorbei, in der letzten Runde kassierte er auch noch Jakobsen. Damit stand fest: Der mehrfache GP-Sieger und ehemalige Vizeweltmeister Madsen ist mit 37 Jahren zum ersten Mal Dänischer Champion! Jakobsen eroberte als Vizemeister und bester Nicht-GP-Fahrer die Tageswildcard für den dänischen Grand Prix im September in Vojens.

Ergebnisse Dänische Meisterschaft Esbjerg/DK:

1. Leon Madsen, 15 Punkte 2. Frederik Jakobsen, 13 3. Michael Jepsen Jensen, 12 4. Anders Thomsen, 11 5. Mikkel Michelsen, 10 6. Nicolai Klindt, 10 7. Jonas Seifert-Salk, 10 8. Nicolai Heiselberg, 9 9. Bastian Pedersen, 6 10. Matias Nielsen, 5 11. Jacob Jensen, 5 12. Andreas Lyager, 5 13. Benjamin Basso, 5 14. Jonas Knudsen, 5 15. Tim Sörensen, 3 16. Niklas Holm Jakobsen, 1 17. Michael Thyme, 1 18. Rasmus Jensen, 0

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