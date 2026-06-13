Große Verlosung von SPEEDWEEK.com: Fanpakete vom Team Intact GP zu gewinnen

Im Vorjahr sahen wir in der Moto2-Weltmeisterschaft lange einen Zweikampf zwischen dem Brasilianer Diogo Moreira und dem Spanier Manuel Gonzalez aus dem süddeutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP der Mehrheitseigentümer Stefan Keckeisen und Jürgen Lingg, der zu Gunsten der Konkurrenz ausging.

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Von den ersten acht Rennen der Saison 2026 hat die Truppe aus Memmingen erstaunliche sechs gewonnen, vier mit dem überragenden WM-Leader Gonzalez und zwei mit dem aufstrebenden Australier Senna Agius, der nach dem Ungarn-GP auf dem vierten WM-Rang liegt.

Angesichts solcher Erfolge zeigt sich das Intact-Team gerne spendabel und stellt SPEEDWEEK.com sieben Fanpakete mit allerhand Merchandise zur Verlosung zur Verfügung. Teilnahmeberechtigt ist jeder über 18 Jahre. Um zu gewinnen, muss nur die Frage im Gewinnspielformular richtig beantwortet werden und es braucht etwas Losglück. Einsendeschluss ist der 28. Juni 2026.