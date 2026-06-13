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Große Verlosung von SPEEDWEEK.com: Fanpakete vom Team Intact GP zu gewinnen

Das deutsche Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP zeigt eine herausragende Saison, führt mit Manuel Gonzalez die Moto2-WM an und gewann 2026 bereits sechs Grands Prix. Und es gönnt seinen Fans etwas.

Moto2

Zu gewinnen: Merchandise des Intact-Teams
Zu gewinnen: Merchandise des Intact-Teams
Foto: speedweek.com
Zu gewinnen: Merchandise des Intact-Teams
© speedweek.com

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Im Vorjahr sahen wir in der Moto2-Weltmeisterschaft lange einen Zweikampf zwischen dem Brasilianer Diogo Moreira und dem Spanier Manuel Gonzalez aus dem süddeutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP der Mehrheitseigentümer Stefan Keckeisen und Jürgen Lingg, der zu Gunsten der Konkurrenz ausging.

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Von den ersten acht Rennen der Saison 2026 hat die Truppe aus Memmingen erstaunliche sechs gewonnen, vier mit dem überragenden WM-Leader Gonzalez und zwei mit dem aufstrebenden Australier Senna Agius, der nach dem Ungarn-GP auf dem vierten WM-Rang liegt.

Angesichts solcher Erfolge zeigt sich das Intact-Team gerne spendabel und stellt SPEEDWEEK.com sieben Fanpakete mit allerhand Merchandise zur Verlosung zur Verfügung. Teilnahmeberechtigt ist jeder über 18 Jahre. Um zu gewinnen, muss nur die Frage im Gewinnspielformular richtig beantwortet werden und es braucht etwas Losglück. Einsendeschluss ist der 28. Juni 2026.

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Pos

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Team

Punkte

1

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

154.5

2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

105

3

Celestino Vietti

SpeedRS Team

102

4

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

94

5

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

76

6

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

71

7

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

57.5

8

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

52.5

9

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

50

10

Daniel Muñoz

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