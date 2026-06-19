Glockenpalast: Oldtimer und Pop Art im Superbike-Museum in Gifhorn

Alles rund ums Superbike gibt es im Gifhorner Glockenpalast zu sehen. Neben dem Museumsbesuch im imposanten Gebäude, haben sich die Verantwortlichen für die Sommermonate so einiges einfallen lassen.

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8. Gifhorner Oldtimermeile 2026

Zur diesjährigen 8. Gifhorner Oldtimermeile werden wieder hunderte klassische Zwei- und Vierräder zu sehen sein. Europäische und japanische Motorradklassiker aller Marken (außer Harley Davidson) treffen sich am Samstag 27. Juni 2026 zwischen 9:30 und 17:00 Uhr auf der Allee vor dem Glockenpalast mit dem Classic Superbikes Museum.

Für die Teilnehmer mit Jung- und Oldtimern ist der Zutritt zum Veranstaltungsgelände frei. Alle anderen Besucher zahlen wie üblich den regulären Glockenpalast Eintritt, wahlweise Ticket A oder B, siehe Besucherinfos. Das Museum ist mit allen Ausstellungen natürlich geöffnet. Jung- und Oldtimer aus der Kategorien PKW, Busse und Landmaschinen können gleich nebenan im Mühlenmuseum und auf den dort angrenzenden Schlosswiesen bestaunt werden. Alles ist fußläufig erreichbar.

Michel Friess – My Pop Art Life

Michel Friess kehrt zurück in den Gifhorner Glockenpalast. Am 5. Juli berichtet er im Rahmen einer spannenden Abendveranstaltung über die Stationen seines Lebens, und den langen Weg vom Kfz-Mechaniker-Lehrling hin zum berühmten Pop Art Superstar.

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Begleitend zu seinen Erzählungen zeigt er Bilder aus dieser Zeit, u.a. von seinen Reisen, von Ausstellungen und Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten. Erlebt hat er wahrlich genug. Als besonderes Highlight hat Michel Friess für dieses einmalige Event ein top aktuelles Unikat erschaffen. Passend zur gleichzeitig stattfindenden Fußball Weltmeisterschaft präsentiert er seinen WM-Fußball 2026. Dieser wird nach dem Vortrag unter den Besuchern verlost. Außerdem erhält jeder vom Künstler ein kleines Geschenk.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Schon ab dem Nachmittag gibt es die Gelegenheit, den Glockenpalast und seine Ausstellungen zu besichtigen (Glockenpalast Ticket ist inbegriffen). Natürlich hat auch das Café geöffnet. Achtung: letzter Einlass um 17:00 Uhr, danach ist kein Zutritt zum Glockenpalast mehr möglich. Ab 17:00 Uhr trifft man sich zum Sektempfang mit Michel Friess in der Museumsgalerie. Hier präsentiert der Künstler auch neue Werke aus seiner Rat Serie.

Gegen 17:45 Uhr geht es dann in den Veranstaltungsraum im Glockenpalast Südflügel zum Vortrag mit anschließender Verlosung und Autogrammstunde. Wer dabei sein möchte sollte sich vorab sein Ticket sichern. «Seine Vernissage bei uns im März war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht», erklären die Macher. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf bei Eventim erhältlich (keine Tageskasse).

Enthaltene Leistungen: Eintrittskarte Glockenpalast, Sektempfang, Multivision Michel Friess, Verlosung WM Fussball, Gastgeschenk, Autogrammstunde. Ticketpreis 29,90 €

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