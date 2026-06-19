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Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) legte sich mit Werkspiloten an

Der aufstrebende Superbike-Rookie Alberto Surra nutzte sein Heimrennen in Misano für sein bisher erfolgreichstes Wochenende. Der Ducati-Pilot hätte sogar noch mehr Punkte holen können.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alberto Surra vor den Werkspiloten Bassani und Oliveira
Alberto Surra vor den Werkspiloten Bassani und Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra vor den Werkspiloten Bassani und Oliveira
© Gold & Goose

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Bei einem Heimrennen steht ein Rennfahrer immer unter einem gewissen Erfolgsdruck. Die Massen auf den Tribünen und die Sponsoren erwarten es, auch wenn es nicht so offen kommuniziert wird.

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Seit Balaton Park fährt Alberto Surra konstant in den Top-10, was für einen Rookie keineswegs selbstverständlich ist, auch wenn er mit der Ducati V4R das derzeit beste Motorrad zur Verfügung hat. Mit 22 Jahren ist der Italiener der zweitjüngste Pilot der Superbike-WM 2026, aber er agiert bereits sehr abgeklärt.

Nach seinem besten Finish als Vierter im Superpole-Race im MotorLand Aragon lieferte Surra am vergangenen Wochenende bei seinem Heimrennen auf dem Misano World Circuit hinsichtlich eingefahrener WM-Punkte sein erfolgreichstes Meeting ab. Mit viel Herz und Einsatz erkämpfte sich der Motocorsa-Pilot die Plätze 6, 7 und 6.

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«Ich war sehr zufrieden mit dem Samstag, sowohl mit dem Qualifying als auch mit dem Rennen. Es war ein schwieriger Tag aufgrund der Hitze und des mangelnden Grips auf der Strecke, aber das Team und ich haben super zusammengearbeitet, und das Ergebnis spricht für sich», sagte der Turiner. «Ich bin wirklich glücklich. Ich habe mich in allen drei Rennen trotz der extremen Hitze gut behauptet. Dass es mein Heimrennen war, hat es noch schwieriger gemacht, aber meine Freunde und die Unterstützung der italienischen Fans haben mir einen enormen Schub gegeben.»

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Das für Surra schwierigste Rennen war das Superpole-Race, in dem er für mehrere Runden die vierte Position belegte. Unter dem Druck von Bimota-Werkspilot Axel Bassani machte der Rookie einen Fehler und reihte sich hinter seinem Landsmann und nur knapp vor BMW-Star Miguel Oliveira als Fünfter ein. Weil Surra beim Zurückfahren auf die Strecke nicht auf den Verkehr geachtet hat, bekam er von der Rennleitung eine Drei-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Dadurch fiel er hinter den Portugiesen und Lorenzo Baldassarri (Ducati) auf Platz 7 zurück.

«Die Strafe hat mich zwar enttäuscht, aber insgesamt war es ein absolut positives Wochenende», betonte Surra. «Ich möchte meinem Team ganz herzlich danken, denn wir leisten zusammen wirklich großartige Arbeit.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
Michael van der Mark
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Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

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Remy Gardner

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Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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21

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8

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Michael van der Mark

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7

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