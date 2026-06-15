Die MotoGP vergisst ihre Wurzeln nicht – Zusammenarbeit mit der EICMA 2026

Die Pressekonferenz in Mugello zur Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen der MotoGP und der EICMA, der größten Motorradmesse der Welt, war einer dieser kleinen «Ach ja, natürlich …»-Momente beim Großen Preis von Italien. Die Serie hatte vor drei Jahren eine kurzlebige Beteiligung am Goodwood Festival of Speed in Großbritannien, war aber seltsamerweise bei der Veranstaltung in Mailand bisher kaum offiziell vertreten.

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Die EICMA ist ein riesiges Event. Die Veranstalter verzeichnen steigende Besucherzahlen bei der sechstägigen Messe, bei der mehr als 730 Aussteller, über 2000 Marken und 43.000 Fachbesucher in den Hallen des Messezentrums Fiera vertreten sind. Im Jahr 2025 strömten 600.000 Besucher durch die Tore. Um auf der EICMA Präsenz zu zeigen, musste jede bedeutende Marke der Zweiradbranche einen erheblichen Teil ihres jährlichen Marketingbudgets aufwenden, da die Stände aufwendig gestaltet und die Inszenierungen pompös waren.

Die MotoGP-Fahrer nehmen immer wieder mal an dem Event teil, doch der Kalender mit dem Grand Prix in Valencia hat eine Teilnahme in den letzten Jahren erschwert. Wenn Persönlichkeiten wie Marc Márquez, Jorge Lorenzo und Andrea Dovizioso nach Mailand gereist sind, geschah dies in der Regel auf Wunsch von Sponsoren oder ihrer Arbeitgeber und nicht auf Initiative der MotoGP selbst.

Seit der Bestätigung der Übernahme von Dorna Sports durch Liberty Media im Jahr 2025 gibt es Spekulationen darüber, wie sich die Meisterschaft verändern wird. Eine neue visuelle Identität (die bereits vor dem Eintreffen von Liberty eingeführt wurde), interne Personalmaßnahmen und Anpassungen im Hinblick auf ein besseres Entertainment (Organisation des Fahrerlagers, ein zusätzlicher Boxenplatz für Gäste) waren die einzigen Anzeichen außerhalb der vertraulichen Treffen zwischen den Teams, der MSMA, der MotoGP Group und Liberty für den nächsten Fünfjahresvertrag, der 2027 beginnt.

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Expansion und neue Zielgruppen sind das Mantra der MotoGP, während sich die Meisterschaft immer mehr zu einer «Unterhaltungsmarke» wandelt. «Show-Elemente» nehmen bei den Grands Prix zunehmend einen größeren Teil der Agenda der Fahrer ein, und es könnte durchaus sein, dass der Schwerpunkt künftig viel stärker auf der Promotion liegt. Für die etablierten Kräfte mag dies eine lästige Pflicht sein, doch für Fahrer wie David Alonso, Izan Guevara und die nächste Generation von Grand-Prix-Fahrern wird dies bald zur Normalität werden. Der Wechsel von Phillip Island zum Albert Park ist ein Zufall, doch die Lage im Stadtzentrum für den Grand Prix von Australien 2027 ist ein gutes Beispiel für Libertys Zielsetzung, mehr Fans zu gewinnen und ein breiteres Publikum anzusprechen.

Die meisten Fans könnten sich gegen Veränderungen sträuben, aus Angst, dass die Eigenschaften, die sie ursprünglich an der Meisterschaft so begeistert haben, verwässert werden könnten. Doch das Engagement der MotoGP Sports Entertainment Group auf der EICMA bedeutet, dass sie an einem umfassenden Werbekonzept arbeiten, anstatt sich nur auf nicht-sportbezogene Kanäle zu konzentrieren, um mehr Zuschauer zu erreichen. In Mugello wirkte es seltsam, dass die MotoGP die EICMA-Plattform nicht schon früher oder regelmäßiger genutzt hatte.

Carlos Ezpeleta Foto: Gold & Goose Carlos Ezpeleta © Gold & Goose

«Es ist schon eine kleine Überraschung», lächelte CSO Carlos Ezpeleta. «Die EICMA ist ein riesiges Event. Die MotoGP und unsere Fangemeinde bestehen aus viel mehr als nur Menschen, die Motorrad fahren – dennoch haben wir bei denjenigen, die das tun, noch einiges zu tun. Jeden Tag werden Millionen und Abermillionen von Motorrädern verkauft, und die Leute, die sie kaufen, sind nicht so stark mit der MotoGP verbunden, wie wir es uns wünschen würden. Es ist eine gezieltere Initiative als andere, die wir durchführen … aber aus Markensicht ist die EICMA die beste der Welt in dem, was sie tut, und wir sind die Besten der Welt in dem, was wir tun, also macht es Sinn.»

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Diese Verbindung spiegelte sich in der Werbekampagne für die 83. Ausgabe der Messe wider, in der ein teilweise verhülltes Sportmotorrad zu sehen war. Das ist keine naheliegende Maßnahme, wenn man bedenkt, dass sich das Interesse am Motorradmarkt derzeit vor allem auf Roller, Elektromobilität und alltagstaugliche Modelle wie Naked Bikes, Tourer und hochwertige Adventure-Bikes konzentriert. Das Ziel der MotoGP ist es, nicht nur das Interesse am Grand-Prix-Rennsport auf der EICMA zu steigern, sondern auch mit den Akteuren und Investoren im Fahrerlager zusammenzuarbeiten.

«Es ist eine Veranstaltung, bei der man dabei sein muss, um das Publikum zu informieren und zu zeigen, dass die Hersteller in diesem Fahrerlager eine Klasse für sich sind», fügte Carlos exklusiv hinzu. «Wir wollen dabei helfen, und das ist wichtig.»

Die EICMA, die vom 5. bis 8. November für das allgemeine Publikum stattfindet (mit zwei zusätzlichen Tagen für Fachbesucher und einer erwarteten Medienpräsenz von über 8000 Personen), fällt auf den verschobenen Termin des Grand Prix von Katar und ist derzeit eine der wenigen Verpflichtungen der MotoGP außerhalb der Rennsaison für diese Art von Veranstaltung. «Ich denke, wir werden definitiv mehr außerhalb der Rennstrecken mit unterschiedlichen Zielgruppen und unterschiedlichen Zielen machen … aber ich glaube nicht, dass wir uns viele andere Messen ansehen werden», bemerkte Ezpeleta.

Was erwartet die Besucher der EICMA? Das übliche Ausstellungsrepertoire an Motorrädern, Gesichtern, Fanartikeln und mehr, aber auch einige historische Rennmaschinen, die teilweise aus dem neuen FIM-Museum in der Schweiz ausgeliehen wurden. Die Einzelheiten werden am Wochenende des San-Marino-Grand-Prix in Misano im September bekannt gegeben.

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Was die MotoGP betrifft: Ist diese Geste gegenüber einem überwiegend aus Motorradfans bestehenden Publikum (das zudem in einem Hochburgland für diesen Sport ansässig ist) eine Maßnahme, die die MotoGP Sports Entertainment Group für notwendig hielt, um die Besorgnis über künftige Änderungen bei den Grands Prix etwas zu dämpfen? Zumindest bietet die EICMA die Gelegenheit für Kontakt und Dialog mit einer großen Auswahl europäischer Fans.

«Ich glaube nicht, dass wir eine Geste brauchen», betonte Carlos. «Es gibt immer Skepsis und Leute, die gerne spalten, und wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir nicht das Gefühl haben, zwischen unseren Fans wählen zu müssen. In dieser neuen Ära befinden wir uns in einer enormen Position der Stärke, da wir den Sport nicht verändern müssen, um neue Zielgruppen zu finden. Es ist der beste Motorsport, den es gibt, und wir entwickeln ihn kontinuierlich weiter, damit er besser, sicherer und unterhaltsamer wird. Ein Beweis dafür sind die neuen Regeln [ab 2027]. Damit wollen wir diesen Sport von der Basis bis hin zur MotoGP größer machen. Wir halten das für sinnvoll. Wir vergessen dabei definitiv nicht unsere treuesten Fans und diejenigen, die uns geholfen haben, den Sport zu dem aufzubauen, was er heute ist.»