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KTM testet 850er-Prototyp: Pol Espargaro feiert Comeback in Misano!

KTM nutzt einen privaten Test in Misano für die Entwicklung des neuen 850er-Prototyps für die MotoGP-Saison 2027. Für Pol Espargaro wird es der erste MotoGP-Einsatz seit seiner Handverletzung.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Pol Espargaro ist wieder einsatzbereit
Pol Espargaro ist wieder einsatzbereit
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaro ist wieder einsatzbereit
© Gold & Goose

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Für KTM stehen am Dienstag und Mittwoch zwei wichtige Testtage auf dem Programm. SPEEDWEEK.com hat erfahren, dass der Hersteller aus Mattighofen einen privaten zweitägigen Test auf dem Misano World Circuit nutzt, um die Entwicklung des neuen 850er-Prototyps für die MotoGP-Regeln ab 2027 weiter voranzutreiben. Auf den Prototypen sitzen die beiden Testfahrer Dani Pedrosa und Pol Espargaro.

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Besonders die Rückkehr von Espargaro steht dabei im Fokus. Der Spanier wird erstmals wieder bei einem offiziellen MotoGP-Test auf einem Prototypen sitzen, seit er sich Mitte April bei einem Dirt-Track-Training nahe seiner Heimatstadt Granollers an der linken Hand verletzt hatte.

Die Blessur erwies sich zwar als vergleichsweise harmlos, hatte für KTM aber dennoch spürbare Konsequenzen. Espargaro stand als Ersatzmann für das MotoGP-Projekt nicht zur Verfügung und konnte den verletzten Maverick Vinales nicht vertreten. Stattdessen musste der österreichische Hersteller beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans auf Jonas Folger zurückgreifen.

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Perfekte Bedingungen für den Test der neuen 850er-KTM

Mit dem Test in Misano kehrt Espargaro nun wieder in seinen eigentlichen Aufgabenbereich zurück. Der 35-Jährige gehört gemeinsam mit Dani Pedrosa zu den wichtigsten Entwicklungspiloten des MotoGP-Programms und soll entscheidende Rückmeldungen für das Motorrad liefern, das KTM auf die neue Reglement-Ära vorbereitet.

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Ab 2027 werden in der Königsklasse statt der aktuellen 1000er-Motoren nur noch 850-Kubikzentimeter-Triebwerke eingesetzt. Gleichzeitig werden die Aerodynamik eingeschränkt und verschiedene technische Systeme angepasst. Für alle Hersteller beginnt deshalb bereits jetzt eine intensive Entwicklungsphase, obwohl bis zur Einführung des neuen Reglements noch einige Monate verbleiben.

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Die Rahmenbedingungen könnten für die Ingenieure und Fahrer kaum besser sein. Nachdem am vergangenen Wochenende noch die Superbike-WM auf der 4,2 Kilometer langen Rennstrecke an der Adria gastierte, liegt viel Gummi auf dem Asphalt. Für Dienstag werden sonnige Bedingungen und Temperaturen von etwa 27 Grad Celsius erwartet. Am Mittwoch soll das Thermometer sogar auf rund 30 Grad klettern. Nach aktuellem Stand besteht an beiden Tagen keinerlei Regenrisiko. Damit dürfte KTM ideale Voraussetzungen vorfinden, um das neue Motorrad ausgiebig zu testen und verschiedene Konfigurationen miteinander zu vergleichen.

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