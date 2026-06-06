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MotoGP, FP2: Marc Márquez Schnellster – zwei Ducati vor KTM und Aprilia

Das zweite freie Training der MotoGP auf dem Balaton Circuit endete mit der Bestzeit von Ducati-Star Marc Márquez. KTM und Aprilia mit Pedro Acosta und Marco Bezzecchi in Schlagdistanz in den Top-4.

MotoGP

Marc Marquez fuhr im FP2 Bestzeit
Marc Marquez fuhr im FP2 Bestzeit
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez fuhr im FP2 Bestzeit
© Gold & Goose

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Am Freitagnachmittag fuhr Pedro Acosta in 1:36,827 min im Zeittraining die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende auf dem Balaton Park Circuit. Dem Red Bull KTM-Piloten fehlten lediglich 0,309 sec auf den Pole-Rekord von Marc Márquez (Ducati) aus dem vergangenen Jahr.

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Das zweite freie Training begann um 10:10 Uhr und lief über 30 Minuten. Die 22 MotoGP-Helden ließen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein nicht lange bitten und setzten die Vorbereitung auf das anschließende Qualifying bzw. den Sprint um 15 Uhr fort. Besonders wichtig war die Session für die Ersatzpiloten Iker Lecuona (im Gresini-Team für Alex Márquez) und Cal Crutchlow (bei LCR Honda für Johann Zarco).

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte auf seiner zweiten fliegenden Runde Acosta in 1:38,349 min. Damit war der Spanier 0,263 sec und 0,740 sec schneller als Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Gianntonio (Ducati).

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Während Jack Miller mit der Pramac Yamaha durch den Kies pflügte, glänzte Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez mit einer 1:37,944 min und auch Acosta ließ sich nach zehn Minuten eine verbesserte 1:38,108 min notieren. Die Top-12 lagen innerhalb nur einer Sekunde, darunter auch Lecuona und Luca Marini (Honda).

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Bei Halbzeit der Session führte Márquez (Ducati) in 1:37,596 min die Zeitenliste an. Unter 1:38 min waren neben dem Weltmeister auch Di Giannantonio, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), Acosta und Fernandez unterwegs. Als bester Yamaha-Pilot belegte Toprak Razgatlioglu mit 0,962 min Rückstand Platz 12.

Für einen kurzen Moment wurde es ruhig auf dem Balaton Circuit, als nur Pecco Bagnaia (Ducati) und Jorge Martín (Aprilia) flotte Runden abspulten. Der Italiener und der Spanier waren Achter und Neunter. Bei noch elf Minuten gingen die ersten Piloten für den letzten Run auf die Strecke. Den Anfang machte Brad Binder (Red Bull KTM), der mit 2,3 sec Rückstand auf nur Position 21 rangierte.

Sieben Minuten vor dem Ende führte unverändert Márquez und es schien auch kein Pilot einen Angriff auf die Bestzeit vornehmen zu wollen. Das änderte sich bei noch vier Minuten. VR46-Ass Di Giannantonio brauste mit einer 0,024 sec schnelleren Rundenzeit über die Linie und setzte sich an die Spitze. Auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit verbremste sich Márquez vor der Schikane und musste seinen Versuch abbrechen. Besser machte es der 33-Jährige auf seiner zweiten Runde: In 1:37,436 min setzte der Multi-Weltmeister seinen Namen auf Platz 1.

Dabei blieb. Márquez beendet das zweite Training vor Di Giannantonio und Acosta als Schnellster. Marco Bezzecchi stellte die beste Aprilia mit 0,277 sec Rückstand auf Platz 4. Razgatlioglu hielt bis zum Ende die Yamaha-Flagge auf elften Position (+ 0875 sec) hoch. Auch eine Honda war nicht in den Top-10 zu finden. Joan Mir büßte als 14. 1,013 sec ein

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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63

8

1:37,443

02

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

8

+0,151

03

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

8

+0,313

04

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

23

8

+0,372

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

8

+0,522

06

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

8

+0,581

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

6

+0,625

08

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

7

8

+0,631

09

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

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21

7

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10

Alex Rins

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