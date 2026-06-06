Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Ungarn live zu sehen ist
Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Balaton Park Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Ungarn an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt der Sender ab 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr werden auf
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Ab 17.40 Uhr bringt LA2 Wiederholungen vom Sprintrennen und vom Moto2-Qualifying. Am Sonntag werden ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live übertragen. RTS2 zeigt am Sonntag um 19 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Ungarn 2026 (MESZ):
Samstag, 6. Juni:
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08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
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09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
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10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
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10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
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11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
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12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
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13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
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13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
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14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
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15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 7. Juni:
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09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
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11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
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12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
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14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
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