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Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Ungarn live zu sehen ist

Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Balaton Park Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Wo der MotoGP-Sprint in Ungarn live gezeigt wird
Wo der MotoGP-Sprint in Ungarn live gezeigt wird
Foto: Gold & Goose
Wo der MotoGP-Sprint in Ungarn live gezeigt wird
© Gold & Goose

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Ungarn an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt der Sender ab 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr werden auf DF1 die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt der Sender ab 10.20 Uhr alle Rennen live.

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In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.35 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Samstag ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Ab 17.40 Uhr bringt LA2 Wiederholungen vom Sprintrennen und vom Moto2-Qualifying. Am Sonntag werden ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live übertragen. RTS2 zeigt am Sonntag um 19 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Ungarn 2026 (MESZ):

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Samstag, 6. Juni:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 7. Juni:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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