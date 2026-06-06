Langstrecken-WM Spa im TV und Stream: ServusTV und Eurosport senden live!
Die Langstrecken-WM gastiert an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps. EWC-Fans können den zweiten Saisonlauf sowohl im kostenlosen Livestream als auch im Fernsehen verfolgen.
Nach dem spektakulären Saisonauftakt in Le Mans steht für die FIM Endurance World Championship (EWC) an diesem Wochenende das zweite Saisonrennen auf dem Programm. Die 8 Stunden von Spa bilden den zweiten von insgesamt vier WM-Läufen des Jahres und versprechen auf der legendären Ardennen-Achterbahn erneut spannende Langstrecken-Action.
Insgesamt 45 Teams mit 135 Fahrern aus 24 Nationen haben für die dritte Ausgabe der 8 Hours of Spa Motos genannt. Auf dem 6,985 Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps kämpfen die Teams der EWC-, Superstock- und Production-Klassen um wichtige WM-Punkte.
Titelverteidiger im Fokus: Alle jagen YART!
Als
Fans im deutschsprachigen Raum können das Rennen auf mehreren Wegen live verfolgen. ServusTV On überträgt die 8 Stunden von Spa kostenlos im Livestream mit englischem Kommentar. Damit können Fans das komplette Rennen vom Start bis ins Ziel verfolgen.
Zusätzlich zeigt Eurosport 2 das Rennen live im kostenpflichtigen Fernsehen. Kommentiert wird in deutscher Sprache von Lenz Leberkern, Toni Börner, Steve Mizera, Harry Weber und Luca Grünwald. Die EWC gehört auch 2026 zum internationalen Übertragungsportfolio von Discovery und Eurosport.
BMW auf der Pole-Position
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem BMW Motorrad World Endurance Team, das beim Saisonauftakt in Le Mans über weite Strecken als stärkste Mannschaft galt, durch technische Probleme aber entscheidende Punkte verlor. In Spa steht die BMW mit der Startnummer 37 auf der Pole:
Auch ERC Endurance mit Marcel Schrötter reist nach dem starken vierten Platz in Le Mans mit berechtigten Hoffnungen auf ein weiteres Top-Ergebnis nach Belgien. Die BMW mit der Nummer 6 geht von der neunten Position ins Rennen.
Die Startaufstellung der 8 Stunden von Spa 2026:
-
BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, 2:18,703
-
YART (Hanika, Fritz, Mercado), Yamaha R1, 2:19,232
-
F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R, 2:19,390
-
SERT (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, 2:19,614
-
Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR, 2:19,849
-
Marc VDS (De Puniet, Marino, Bendsneyder), Yamaha R1, 2:20,028
-
Autorace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Soomer), BMW M1000RR, 2:20,193
-
Tati Team AVA6 Racing (Clere, Vinales, Di Meglio), Honda CBR1000RR-R, 2:20,840
-
ERC Endurance (Schrötter, Foray, Jähnig), BMW M1000RR, 2:21,284
-
Maxxess by BMRT3D (Sanchis, Tamburini, Gregorio), Kawasaki ZX-10RR, 2:22,353
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach