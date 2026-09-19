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MotoGP-Qualifying Red Bull Ring: Fahrer in Startreihe 1 innerhalb 0,071 sec

Die MotoGP-Weltmeisterschaft führen Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) punktgleich an, sie waren auch im Qualifying auf dem Red Bull Ring in Spielberg die Besten. KTM auch in Reihe 1.

MotoGP

Jorge Martin setzte sich hauchdünn vor Marc Marquez durch
Jorge Martin setzte sich hauchdünn vor Marc Marquez durch
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin setzte sich hauchdünn vor Marc Marquez durch
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Im Zeittraining am Freitag ließ Pedro Acosta aus dem KTM-Werksteam die Führungsetage der Orangen um Geschäftsführer Gottfried Neumeister mit seiner Bestzeit jubeln, in 1:28,381 min blieb der Spanier gute 6/10 sec über dem Rundenrekord von Jorge Martin (1:27,748 min), gefahren 2024 auf einer Ducati. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten lediglich 0,436 sec.

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Routinier Johann Zarco (LCR Honda) und Ex-Champion Pecco Bagnaia (Ducati) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) in den Rennen am Samstag und Sonntag im 22-Mann-Feld erneut auf dem letzten Startplatz stehen wird.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 blieb Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi bei schönem Herbstwetter und 18 Grad Celsius Lufttemperatur als Erster am Samstag unter 1:29 min und übernahm damit vorübergehend Platz 1 auf den Zeitenmonitoren.

Im Artikel erwähnt

Marc und Alex Marquez unterboten den Italiener wenig später, außerdem Jorge Martin. Dann ließ Pedro Acosta den Hammer fallen und fuhr mit der KTM RC16 mit 1:28,328 min die schnellste Runde des Wochenendes.

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Weltmeister Marc Marquez: Startplatz 2 in Spielberg
Weltmeister Marc Marquez: Startplatz 2 in Spielberg
Foto: Gold and Goose
Weltmeister Marc Marquez: Startplatz 2 in Spielberg
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Jorge Martin übertrumpfte alle

Für die letzten sechs Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Hinterreifen montieren und gingen auf finale Zeitenjagd. Dann passierte alles Schlag auf Schlag: Martin katapultierte sich mit 1:28,223 min an die Spitze der Zeitenliste, wurde aber wenig später von Acosta um 0,304 sec unterboten. Die Freude bei KTM hielt nur kurz, dann war Martin mit 1:27,917 min wieder auf Platz 1 zu sehen.

Alex Marquez (Gresini Ducati) stürzte in den letzten 2 min, während sich sein Bruder Marc auf Platz 2 vorarbeitete. Als die Session mit der schwarz-weiß-karierten Flagge abgewinkt wurde, führte Martin die Zeitenliste vor Marc Marquez und Acosta an. Für die zweite Reihe qualifizierten sich Bezzecchi, Ai Ogura (Aprilia) und Alex Marquez. Reihe 3 bilden Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio (beide Ducati) und der erstaunliche Fabio Quartararo auf der unterlegenen Yamaha.

Offensichtlich ist: Die Top-4 fahren in ihrer eigenen Liga, dahinter klafft eine Lücke von mindestens 0,3 sec zum Rest.

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KTM-Held Pedro Acosta startet in Spielberg von Platz 3
KTM-Held Pedro Acosta startet in Spielberg von Platz 3
Foto: Gold and Goose
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

05

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

06

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

08

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

09

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

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10

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LCR Honda

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LCR Honda

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