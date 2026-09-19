Darwin: Tom Vialle (Honda) gewinnt Qualifikationsrennen, Seewer Platz 6

MXGP-Qualifikationsrennen zum Saisonfinale der Motocross-WM in Darwin (Australien): Der als Weltmeister bereits feststehende Niederländer Jeffrey Herlings (Honda) brannte im Zeittraining mit 1:34 die schnellste Rundenzeit in den Boden und war damit 0,3 Sekunden schneller als Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki).

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MXGP-Zeittraining, Darwin:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:34,279 Romain Febvre (F), Kawasaki, -0,356 Tom Vialle (F), Honda, -1,365 Andrea Adamo (I), KTM, -1,984 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,332 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,895

Holeshot und Sieg Vialle

Weltmeister Jeffrey Herlings startete gut ins Rennen, rutschte aber auf der frisch gewässerten Strecke in der ersten Kurve aus und fiel ans Ende des Feldes zurück. Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Hinter dem Franzosen rangierten zunächst Jeremy Seewer (KTM) und Andrea Adamo (KTM) sowie die beiden Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass und Romain Febvre.

Tom Vialle gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Romain Febvre. Jeffrey Herlings fuhr in diesem Rennen noch bis auf Platz 3 nach vorne. Jeremy Seewer beendete das Rennen auf Platz 6.

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MXGP-Qualifikationsrennen, Darwin:

Tom Vialle (F), Honda, 24:51,018 Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,185 Jeffrey Herlings (NL), Honda, -17,161 Andrea Adamo (I), KTM, -17,946 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -44,139 Jeremy Seewer (CH), KTM, -57,277 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -1:02,326 Jan Pancar (SLO), KTM, -1:06,528 Jago Geerts (B), Beta, -1:27,466 Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:49,268

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Lage an der Tabellenspitze

Nachdem die Top-3 der WM 2026 bereits bezogen sind, geht es zwischen Tom Vialle und Andrea Adamo in den Wertungsläufen am Sonntag noch um den 4. Platz. Beide Protagonisten liegen nur 4 Punkte auseinander.

WM-Stand: