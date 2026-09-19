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Darwin: Tom Vialle (Honda) gewinnt Qualifikationsrennen, Seewer Platz 6

Der französische Honda-Werksfahrer Tom Vialle gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Australia mit einem Start-Ziel-Sieg vor Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (Honda).

Motocross-WM MXGP

Tom Vialle gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Australien
Tom Vialle gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Australien
Foto: MXGP-TV
Tom Vialle gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Australien
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Saisonfinale der Motocross-WM in Darwin (Australien): Der als Weltmeister bereits feststehende Niederländer Jeffrey Herlings (Honda) brannte im Zeittraining mit 1:34 die schnellste Rundenzeit in den Boden und war damit 0,3 Sekunden schneller als Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki).

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MXGP-Zeittraining, Darwin:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:34,279

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, -0,356

  3. Tom Vialle (F), Honda, -1,365

  4. Andrea Adamo (I), KTM, -1,984

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,332

  6. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,895

Holeshot und Sieg Vialle

Weltmeister Jeffrey Herlings startete gut ins Rennen, rutschte aber auf der frisch gewässerten Strecke in der ersten Kurve aus und fiel ans Ende des Feldes zurück. Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Hinter dem Franzosen rangierten zunächst Jeremy Seewer (KTM) und Andrea Adamo (KTM) sowie die beiden Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass und Romain Febvre.

Im Artikel erwähnt

Tom Vialle gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Romain Febvre. Jeffrey Herlings fuhr in diesem Rennen noch bis auf Platz 3 nach vorne. Jeremy Seewer beendete das Rennen auf Platz 6.

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MXGP-Qualifikationsrennen, Darwin:

  1. Tom Vialle (F), Honda, 24:51,018

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,185

  3. Jeffrey Herlings (NL), Honda, -17,161

  4. Andrea Adamo (I), KTM, -17,946

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -44,139

  6. Jeremy Seewer (CH), KTM, -57,277

  7. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -1:02,326

  8. Jan Pancar (SLO), KTM, -1:06,528

  9. Jago Geerts (B), Beta, -1:27,466

  10. Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:49,268

Lage an der Tabellenspitze

Nachdem die Top-3 der WM 2026 bereits bezogen sind, geht es zwischen Tom Vialle und Andrea Adamo in den Wertungsläufen am Sonntag noch um den 4. Platz. Beide Protagonisten liegen nur 4 Punkte auseinander.

WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 923 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 761, (-162), (-162)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-264), (-102)

  4. Tom Vialle (F), Honda, 603, (-320), (-56)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 599, (-324), (-4)

  6. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-357), (-33)

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Andrea Adamo

80

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Pauls Jonass

Pauls Jonass

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