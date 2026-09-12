Jeffrey Herlings (Honda): Quali-Sieg in China an seinem 32. Geburtstag
Der bereits als MXGP-Motocross-Weltmeister feststehende Jeffrey Herlings (Honda) gewann an seinem 32. Geburtstag das Qualifikationsrennen zum 'Oriental Beauty Valley MXGP of China' in Shanghai.
Auch wenn die Titelentscheidung bereits zu seinen Gunsten gefallen war: 'The Bullet' möchte die Saison mit Siegen beenden. Schon im Zeittraining brannte er an seinem 32. Geburtstag die schnellste Rundenzeit in den Boden von Shanghai, 18. Lauf zur Motocross-WM 2026, The Oriental Beauty Valley MXGP of China.
Brian Hsu, der mit dem 350er-Bike des chinesischen Herstellers JHL antrat, qualifizierte sich mit 8,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 12 im Feld der 15 Fahrer. Kevin Horgmo zog sich eine Verletzung zu und konnte nicht zum Rennen antreten.
MXGP-Zeittraining:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:38,950
Romain Febvre (F), Kawasaki, -1,172
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,645
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,655
Tom Vialle (F), Honda, -2,702
Jago Geerts (B), Beta, -2,726
Jeremy Seewer (CH), KTM, -3,082
Andrea Adamo (I), KTM, -3,181
Jan Pancar (SLO), KTM, -3,194
Dylan Walsh (NZ), KTM, -3,752
Holeshot Febvre
Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Tom Vialle (beide Honda). Pauls Jonass (Kawasaki) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren. Noch in der ersten Runde attackierte Herlings und ging innen am Franzosen vorbei in Führung. Danach ließ Febvre aber nicht abreißen und blieb in Schlagdistanz zum Niederländer, doch es reichte am Ende nicht für ein Überholmanöver.
Sieger Herlings
Jeffrey Herlings gewann mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Febvre und Vialle. Vialle hatte bereits einen Rückstand von 22 Sekunden. Guter Vierter wurde der slowenische Privatfahrer Jan Pancar. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 8 ins Ziel. Brian Hsu (JHL) wurde mit einer Runde Rückstand Zwölfter.
MXGP-Qualifikationsrennen, Shanghai:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:12,465
Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,007
Tom Vialle (F), Honda, -22,433
Jan Pancar (SLO), KTM, -37,266
Andrea Adamo (I), KTM, -40,834
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -43,280
Jago Geerts (B), Beta, -44,482
Jeremy Seewer (CH), KTM, -46,709
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -48,671
Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:32,329
WM-Stand:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 865 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 708, (-157)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-206)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-299)
Andrea Adamo (I), KTM, 565, (-300)
Tom Vialle (F), Honda, 553, (-312)
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