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Liberty lässt grüßen: Party-Stimmung beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia

Beim Saisonfinale der MotoGP-WM 2026 Ende November wird Valencia Kopf stehen. Abseits der Rennstrecke finden in der Stadt zwei Fan-Partys statt – Public-Viewings und Live-Musik inklusive.

MotoGP

Die Ciudad de las Artes y Ciencias in Valencia
Die Ciudad de las Artes y Ciencias in Valencia
Foto: motogp.com
Die Ciudad de las Artes y Ciencias in Valencia
© motogp.com

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Das MotoGP-Saisonfinale 2026 findet vom 27. bis 29. November in Valencia statt. In diesem Jahr wird den Fans rund um das Grand-Prix-Wochenende ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten – ganz im Sinne von Liberty Media. So wird es im Stadtzentrum von Valencia zwei Fan-Partys geben.

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Fan-Fest in der Ciudad de las Artes y Ciencias

Von Mittwoch bis Sonntag erobert die MotoGP die symbolträchtige Ciudad de las Artes y Ciencias. Dabei handelt es sich um einen Gebäude- und Parkkomplex mitten in Valencia. Wer nicht an der Strecke ist, kann sich die Rennen dort bei einem Public-Viewing ansehen. Auch Auftritte von Fahrern sind geplant.

Party-Stimmung am Hafen von Valencia

Am Freitag- und Samstagabend ist in der Marina Sur im Hafenviertel von Valencia Party-Stimmung angesagt. Die Fans können sich dort auf Live-Auftritte von Musikern freuen. Der erste Headliner soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Das Ziel der Aktion ist es, dass die MotoGP Ende November in Valencia in der gesamten Stadt präsent ist und neue Fans dazugewonnen werden. Die Neuausrichtung der Motorrad-Weltmeisterschaft unter Liberty Media nimmt Fahrt auf.

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