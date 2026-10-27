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USA: So war der «Showrun» der MotoGP beim Formel-1-Event in Austin

Die MotoGP war beim Grand Prix der Formel 1 in Texas zu Gast. Der «Showrun» vor den US-amerikanischen Fans diente dazu, ein großes Publikum anzusprechen. Zumindest Nico Hülkenberg war beeindruckt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Der «Showrun» der MotoGP in Austin
Der «Showrun» der MotoGP in Austin
Foto: cALLoalbanese
Der «Showrun» der MotoGP in Austin
© cALLoalbanese

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TV-Programm

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Während am vergangenen Wochenende der letzte MotoGP-Auftritt auf Phillip Island dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, konnte am Sonntag auf der anderen Seite der Welt in den USA das Formel-1-Rennen wie geplant stattfinden. Dort gab es zugleich eine Premiere: Zum ersten Mal war die Königsklasse der Motorrad-WM bei der Vierrad-Abteilung zu Gast.

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In Austin begaben sich am Samstag Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) sowie die Testfahrer Dani Pedrosa (KTM), Andrea Dovizioso (Yamaha) und Lorenzo Savadori (Trackhouse Aprilia) in ihre Lederkombis und drehten mit MotoGP-Bikes ihre Runden.

Nicolo Bulega und Nico Hülkenberg vor der Audi-Box
Nicolo Bulega und Nico Hülkenberg vor der Audi-Box
Foto: Ducati Corse
Nicolo Bulega und Nico Hülkenberg vor der Audi-Box
© Ducati Corse

Liberty Media hatte diesen «Showrun» initiiert, um den Formel-1-Fans auf dem Circuit of the Americas (COTA) im Rahmen einer Demonstrationsfahrt die MotoGP näherzubringen. Im Zuge dessen standen die Fahrer und Teams in Texas das gesamte Rennwochenende zur Verfügung.

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Beim Event erklärte unter anderem Nicolo Bulega Formel-1-Ass Nico Hülkenberg in der Audi-Box, wie eine Ducati Desmosedici funktioniert. Der Deutsche lauschte dem nächstjährigen MotoGP-Piloten aufmerksam zu. Auch Trackhouse-Boss Justin Marks ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen, um sein Team vor dem heimischen Publikum zu präsentieren.

TV-Programm

Ducati Corse und das Audi-F1-Team in Austin
Ducati Corse und das Audi-F1-Team in Austin
Foto: Ducati Corse
Ducati Corse und das Audi-F1-Team in Austin
© Ducati Corse

Ob die Promotion-Aktion erfolgreich war, wird sich spätestens beim nächsten Austin-GP der Motorrad-WM zeigen, der Ende April 2027 über die Bühne gehen wird. Das Show-Event stellte einen weiteren Schritt dar, um neue Fans zu gewinnen.

Justin Marks und Lorenzo Savadori
Justin Marks und Lorenzo Savadori
Foto: Trackhouse Racing
Justin Marks und Lorenzo Savadori
© Trackhouse Racing

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