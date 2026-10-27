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Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch»

MotoGP-Ass Toprak Razgatlioglu hat seine Schulteroperation gut überstanden. Wie es sich für den Pramac-Yamaha-Piloten anfühlt, die Rennen im Fernseher mitverfolgen zu müssen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu nach seiner Schulter-Operation
Toprak Razgatlioglu nach seiner Schulter-Operation
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu nach seiner Schulter-Operation
© Toprak Razgatlioglu

Im Artikel erwähnt

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Bei einem Crash im zweiten freien Training in Indonesien hatte sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter ausgekugelt. Das Sprintrennen am Samstag fuhr der Pramac-Yamaha Pilot unter Schmerzen zu Ende, im Grand Prix am Sonntag musste er nach acht Runden das Handtuch werfen. Nach weiteren medizinischen Untersuchungen in Mailand stand fest, dass sich der 30-Jährige einer Operation unterziehen muss.

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Aufgrund der Verletzung war der dreifache Superbike-Weltmeister nicht nur beim Australien-GP nicht dabei – er musste die MotoGP-Saison 2026 vorzeitig beenden. Somit wird Toprak auch die letzten vier Grands Prix in Sepang, Doha, Portimao und Valencia verpassen.

Toprak: «Zum ersten Mal in meiner Rennkarriere musste ich die Saison vorzeitig beenden»

Toprak wurde am 26. Oktober erfolgreich operiert. Einen Tag später gab er ein Update zu seinem Gesundheitszustand. «Manchmal passieren unerwartete Dinge. Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch, denn zum ersten Mal in meiner Rennkarriere musste ich die Saison vorzeitig beenden», schrieb Toprak auf seinem Instagram-Account. «Es ist ein sehr seltsames Gefühl, die Rennen im Fernsehen zu verfolgen. Ich habe mich einer Schulteroperation unterzogen, um gestärkt zurückkehren zu können, und habe bereits wieder mit dem Training begonnen. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder auf dem Motorrad sitzen kann. Vielen Dank an die Yamaha-Familie, mein Team und die Ärzte. Ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, die mich unterstützen und mir mit guten Wünschen zur Seite gestanden haben.»

Im Artikel erwähnt

Toprak mit der gespiegelten Operationsnarbe
Toprak mit der gespiegelten Operationsnarbe
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak mit der gespiegelten Operationsnarbe
© Toprak Razgatlioglu

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«El Turco» war schon wieder zu Scherzen aufgelegt – so veröffentlichte er auf Social Media auch ein gespiegeltes Bild, auf dem seine gesunde linke Schulter eine Operationsnarbe aufweist.

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Toprak wird in den nächsten Wochen alles unternehmen, um sich gut zu erholen. Sein Ziel ist es nun 2027 fit zurückzukommen, um bestmöglich in die neue MotoGP-Ära mit den 850er-Bikes und den Pirelli-Reifen zu starten.

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