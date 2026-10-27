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Lewis Hamilton: «Ich arbeite hinter den Kulissen an entscheidendem Schritt»

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton verriet nach dem Formel-1-Rennen in den USA, an welchen Projekten er mit seinem Team derzeit im Hintergrund arbeitet. Der Brite hat gute Chancen auf die Vize-WM.

Formel 1

Lewis Hamilton vor dem US-GP in Austin
Lewis Hamilton vor dem US-GP in Austin
Foto: XPB
Lewis Hamilton vor dem US-GP in Austin
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Mit Platz 4 im GP der USA in Austin verpasste Ferrari-Star Lewis Hamilton am Sonntag das Podium knapp. Hätte es im Qualifying am Samstag zu einem besseren Startplatz als Position 5 gereicht und wäre das Rennen anders verlaufen, wäre vermutlich ein Podium drin gewesen. Trotz des undankbaren vierten Rangs zeigte sich der siebenmalige Weltmeister nach dem Austin-Rennen zufrieden.

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Hamilton lobt Ferrari-Strategie

Hamilton: «Wir haben bei den Boxenstopps und der Strategie wirklich großartige Arbeit geleistet. Und wir hatten heute offensichtlich ein ordentliches Tempo, besonders im letzten Stint. Hätte ich das schon in den ersten beiden Stints gehabt, wäre ich sicher auf dem Podium gelandet, denke ich.»

Mehrkampf um die F1-Vize-WM

Mit ein paar Änderungen an den Flügeleinstellungen während der Boxenstopps steigerte sich Hamilton im Laufe des Rennens. Und auch mit Blick aufs gesamte Jahr bislang hat sich Hamilton Schritt für Schritt verbessert. Mit noch fünf Rennen zu fahren ist Hamilton einer der beiden einzigen Piloten, die Kimi Antonelli (Mercedes) zumindest theoretisch noch den Titel streitig machen könnten. Und mit nur einem Punkt Rückstand auf Mercedes-Pilot George Russell hat Hamilton beste Chancen auf die Vize-WM. Neben Russell und Hamilton sind auch noch Max Verstappen (Red Bull Racing), Charles Leclerc (Ferrari) und etwas abgeschlagen Lando Norris (McLaren) im Rennen.

Im Artikel erwähnt

Hamilton ist überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Der Brite sagte nach dem Austin-Rennen: «Ich finde, das Team hat wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Außerdem arbeite ich hinter den Kulissen an einem entscheidenden Schritt, um das Auto für das nächste Jahr in die richtige Richtung zu lenken. Ich konzentriere mich also wirklich auf Bereiche, die wir für das Auto nächstes Jahr verbessern müssen.»

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Hamilton: «Das war auch Teil der Gespräche an diesem Wochenende. An den nächsten paar Wochenenden wird das Feedback an die Jungs, die die Teile für das nächste Jahr konstruieren, ihnen genau aufzeigen, wo wir beim Chassis selbst noch Verbesserungen vornehmen können. Und beim Aerodynamikpaket. Natürlich arbeiten sie hart daran, unseren Motor für das nächste Jahr zu verbessern. Ich denke, wenn wir es irgendwie schaffen, mit dem Motor näher heranzukommen, werden wir in den nächsten Rennen ganz klar um Siege kämpfen.»

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01

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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