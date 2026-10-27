Lewis Hamilton: «Ich arbeite hinter den Kulissen an entscheidendem Schritt»

Mit Platz 4 im GP der USA in Austin verpasste Ferrari-Star Lewis Hamilton am Sonntag das Podium knapp. Hätte es im Qualifying am Samstag zu einem besseren Startplatz als Position 5 gereicht und wäre das Rennen anders verlaufen, wäre vermutlich ein Podium drin gewesen. Trotz des undankbaren vierten Rangs zeigte sich der siebenmalige Weltmeister nach dem Austin-Rennen zufrieden.

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Hamilton lobt Ferrari-Strategie

Hamilton: «Wir haben bei den Boxenstopps und der Strategie wirklich großartige Arbeit geleistet. Und wir hatten heute offensichtlich ein ordentliches Tempo, besonders im letzten Stint. Hätte ich das schon in den ersten beiden Stints gehabt, wäre ich sicher auf dem Podium gelandet, denke ich.»

Mehrkampf um die F1-Vize-WM

Mit ein paar Änderungen an den Flügeleinstellungen während der Boxenstopps steigerte sich Hamilton im Laufe des Rennens. Und auch mit Blick aufs gesamte Jahr bislang hat sich Hamilton Schritt für Schritt verbessert. Mit noch fünf Rennen zu fahren ist Hamilton einer der beiden einzigen Piloten, die Kimi Antonelli (Mercedes) zumindest theoretisch noch den Titel streitig machen könnten . Und mit nur einem Punkt Rückstand auf Mercedes-Pilot George Russell hat Hamilton beste Chancen auf die Vize-WM. Neben Russell und Hamilton sind auch noch Max Verstappen (Red Bull Racing), Charles Leclerc (Ferrari) und etwas abgeschlagen Lando Norris (McLaren) im Rennen.

Hamilton ist überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Der Brite sagte nach dem Austin-Rennen: «Ich finde, das Team hat wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Außerdem arbeite ich hinter den Kulissen an einem entscheidenden Schritt, um das Auto für das nächste Jahr in die richtige Richtung zu lenken. Ich konzentriere mich also wirklich auf Bereiche, die wir für das Auto nächstes Jahr verbessern müssen.»

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Hamilton: «Das war auch Teil der Gespräche an diesem Wochenende. An den nächsten paar Wochenenden wird das Feedback an die Jungs, die die Teile für das nächste Jahr konstruieren, ihnen genau aufzeigen, wo wir beim Chassis selbst noch Verbesserungen vornehmen können. Und beim Aerodynamikpaket. Natürlich arbeiten sie hart daran, unseren Motor für das nächste Jahr zu verbessern. Ich denke, wenn wir es irgendwie schaffen, mit dem Motor näher heranzukommen, werden wir in den nächsten Rennen ganz klar um Siege kämpfen.»