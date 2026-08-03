Verärgerter Maverick Vinales (KTM) reagiert auf falsche Medienberichte

Die MotoGP-WM pausiert noch bis zum britischen Grand Prix in Silverstone ab dem 7. August. Dann sollte auch Routinier Maverick Vinales wieder in das Geschehen eingreifen – oder auch nicht. Der Red-Bull-KTM-Tech3-Pilot hat nämlich immer noch mit seiner beim Sachsenring-GP 2025 erlittenen Schulterverletzung zu kämpfen.

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Aus diesem Grund berichteten spanische Medien zuletzt über eine weitere Zwangspause für Vinales. Es war auch zu hören, dass Vinales eine weitere Operation benötige. Stattdessen sollte Edel-Testfahrer Pol Espargaro bei der Truppe von Teamprinzipal Günther Steiner in Silverstone ins Renn-Leder schlüpfen ( SPEEDWEEK.com berichtete ). Einige Portale berichteten sogar von einem Wechsel von Vinales in die Superbike-WM. All dies dürfte Vinales nun zu Ohren gekommen sein und ihn verärgert haben.

Untersuchung im Red Bull Athlete Performance Center

Fakt ist: Vinales war dieser Tage im Zuge seines Einsatzes bei «Go with your Pro» auf dem Red Bull Ring auch in Thalgau in Salzburg, wo er sich nochmals von Spezialisten des Red Bull Athlete Performance Center (APC) durchchecken ließ. Am Sonntagnachmittag meldete sich Vinales zu seinem Gesundheitszustand und zu all den Gerüchten zu Wort. Der 31-jährige Spanier nutzte dabei seine sozialen Kanäle für eine klare Botschaft: «Ich lese Berichte, die keinen Sinn ergeben», begann Vinales. «Vergangene Woche war ich im APC und wir haben gemeinsam versucht zu verstehen, warum ich mich nicht richtig erholen konnte.»

Weiters schilderte der 26-fache Grand-Prix-Sieger: «Jetzt werden all diese Informationen gemeinsam mit meinen Ärzten ausgewertet, um zu verstehen, ob wir das Problem gefunden haben und welcher Weg eingeschlagen werden muss, um die Lage zu verbessern.» Dann folgte die klare Forderung von Vinales an die Medienvertreter: «Hört auf, dumme Artikel über mich zu schreiben. Ich werde nicht in der Superbike-WM fahren und das Jahr so zu Ende bringen, wie es in meinem Vertrag festgehalten ist.»

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