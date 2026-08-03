Vielen deutschen MotoGP-Fans blutet das Herz: Ab 2027 kein ServusTV mehr

ServusTV besaß von 2019 bis 2023 die Live-TV-Rechte für die MotoGP in Deutschland, seit 2024 werden immerhin noch die Hälfte der Rennen gezeigt. In Österreich überträgt ServusTV bereits seit 2016 live, kostenlos und in HD. Während der Privatsender aus dem Red Bull Media House den Vertrag für die exklusiven Free-TV-Rechte für ServusTV (linear) und ServusTV On (Streaming) für den Heimatmarkt Österreich bis 2030 verlängern konnte , kommen die Fans in Deutschland ab 2027 nicht mehr in den Genuss der umfangreichen und qualitativ hochwertigen Sendungen.

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Am 30. Juli 2026 verlautbarte die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna), dass von 2027 bis inklusive 2030 in Deutschland ausgewählte Rennen im Free-TV auf RTL gezeigt werden sowie sämtliche Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live im zur Gruppe gehörenden Pay-TV-Sender Sky.

Dieses Jahr ist es so, dass DF1 die Hälfte der Rennen in Deutschlande im Free-TV ausstrahlt und dafür das Signal von ServusTV verwendet. Diese Rennen werden auch bei ServusTV On sowie Red Bull TV gezeigt. Das alles wird es ab 2027 nicht mehr geben, sehr zum Bedauern zahlreicher Fans.

Fans machen ihrem Ärger Luft

User Münchner Stadtschreiber kommentierte auf der Facebook-Seite von SPEEDWEEK.com : «ServusTV ....alles andere ist Dschungel TV»

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«Brauchi ned», schrieb Reinhard Asimus über RTL im Originallaut. «Werbesender sonst nix. Servus TV ist um Welten besser.»

Wald Meister stößt ins gleiche Horn: «Dauerwerbesendung mit MotoGP Unterbrechungen. Ich schaue nur bei ServusTV in der Glotze...»

Tina Bet spricht vielen Fans aus dem Herzen, wenn sie festhält: «Entweder ServusTV/DF1 oder gar nicht! MotoGP ohne das Dreamteam Hofmann/Brugger geht gar nicht.»

Die MotoGP will das Mainstreampublikum erreichen

RTL hat in Deutschland einen Marktanteil von fast 10 Prozent in der wichtigen Zuschauergruppe der 19- bis 49-Jährigen, DF1 liegt hingegen unter 0,5 Prozent.

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Die MotoGP, seit Juli 2025 im mehrheitlichen Eigentum des US-Konzerns Liberty Media, will größere Reichweite erzielen, das hat Sportdirektor Carlos Ezpeleta auf SPEEDWEEK.com ausführlich erläutert . Durch einen Deal mit dem größten Privatsender Deutschlands kann nicht nur besser das Mainstreampublikum erreicht werden, es klingelt auch mehr in der Kasse.

MotoGP auf RTL gab es 2006 schon einmal, damals wurden quotentechnisch aber trotz aufwändiger Berichterstattung mit bis zu 40 Mitarbeitern vor Ort keine Bäume ausgerissen. Der Marktanteil lag aber immerhin bei 5 bis 7 Prozent, mit solchen Werten kalkuliert Liberty auch für die Zukunft.

Nur eine Alternative zu RTL/Sky

Als ServusTV zum 31. Dezember 2023 den linearen Sendebetrieb in Deutschland einstellte, stand RTL bereits als Partner parat , dann tat sich für ServusTV aber die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit DF1 auf. Die deutschen Fans nahmen dankbar an, dass sie auch weiterhin die fachkundigen Analysen und Kommentare der ehemaligen GP-Fahrer Alex Hofmann, Stefan Bradl, Sandro Cortese oder auch Gustl Auinger frei Haus bekamen.

Als Alternative zu RTL und Sky bietet sich den Zuschauern in Deutschland ab 2027 der offizielle Stream auf MotoGP.com mit dem Weltsignal, allerdings nur mit englischem Kommentar.

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