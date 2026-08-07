Grand Prix von Großbritannien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt ( SPEEDWEEK.com berichtete ).

Werbung

Werbung

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 12.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 14.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 11.30 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Werbung

Werbung

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag überträgt SRF zwei ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 14.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19.45 Uhr und um 2.30 Uhr in der Nacht folgt jeweils eine Wiederholung des Sprintrennens. Um 3.10 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings. Am Sonntag überträgt LA2 ab 12.10 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 0.30 Uhr werden Wiederholungen aller Rennen (Moto2, MotoGP und Moto3) gezeigt.

RTS2 zeigt am Samstag um 18.05 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Werbung

Werbung

Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):

Freitag, 7. August:

11.00 – 11.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 11.50 – 12.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 12.45 – 13.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 14.40 – 15.00 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1 15.15 – 15.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 16.05 – 16.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 17.00 – 18.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 19.05 – 19.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 8. August:

10.40 – 11.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 11.25 – 11.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 12.10 – 12.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 12.50 – 13.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 13.15 – 13.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 14.10 – 14.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying 14.45 – 15.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 15.10 – 15.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 15.40 – 15.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 16.05 – 16.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden) 18.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden)

Sonntag, 9. August:

10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden) 15.30 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden) 17.00 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)

Werbung