Auf Druck von Ducati: Supersport-Maschinen ab 2027 mit 10% weniger Power
Die Leistung der Motorräder in der Supersport-WM wird auf nächste Saison um zirka 15 PS reduziert. Diese Entscheidung ist nicht nur dem Wunsch nach langsameren Rundenzeiten geschuldet.
Als 2022 in der Supersport-WM die Next-Generation-Regeln eingeführt wurden, inzwischen sind Maschinen mit Twin-Motoren mit 600 bis 990 ccm, Dreizylinder mit 500 bis 900 ccm und Vierzylinder mit 400 bis 800 ccm erlaubt, diente die
Weil sich die homologierten Serienmotorräder in Hubraum und Leistung stark unterscheiden, werden sie über die Maximaldrehzahl, das vorgeschriebene Mindestgewicht und die erlaubte Drosselklappenöffnung balanciert. Das führt dazu, dass einige Hersteller spezielle Racing-Kits entwickeln mussten, um auf die angepeilten 145 PS zu kommen. Ein Gegenbeispiel ist Ducati, deren Serienbike so viel Power hat, dass der Motor der Rennmaschine gedrosselt werden muss.
Neue Ducati mit deutlich weniger Leistung
Während Ducati in der Supersport-WM 2026 noch die Panigale V2 mit 955 ccm und 155 PS im Serientrimm einsetzt, steht in den Schauräumen der Händler bereits das neue Modell mit 890 ccm und nur noch 120 PS. Deren Motor ist 17 kg leichter und kommt ohne Desmo-Steuerung aus, bezüglich Rundenzeiten wird die neue Maschine kaum langsamer sein als die jetzige. Um keinen Rennkit entwickeln zu müssen, machte sich Ducati bei Promoter Liberty, dem Motorrad-Weltverband FIM und den Mitbewerbern dafür stark, dass die Nennleistung für 2027 von jetzt zirka 145 auf 130 PS reduziert wird. Anderen Herstellern kommt das entgegen, weil dann auch sie sich einigen Aufwand sparen können, etwa
Für 2027 liegt noch kein offizielles technisches Reglement vor, hinter den Kulissen arbeiten die Hersteller aber längst daran, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen – SPEEDWEEK.com berichtete ausführlich von den
KTM ist zusammen mit dem deutschen Freudenberg-Team dabei, die
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