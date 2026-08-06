Auf Druck von Ducati: Supersport-Maschinen ab 2027 mit 10% weniger Power

Als 2022 in der Supersport-WM die Next-Generation-Regeln eingeführt wurden, inzwischen sind Maschinen mit Twin-Motoren mit 600 bis 990 ccm, Dreizylinder mit 500 bis 900 ccm und Vierzylinder mit 400 bis 800 ccm erlaubt, diente die lange Zeit tonangebende Yamaha R6 mit ihrem 600er-Vierzylindermotor als Basis für die Einstufung.

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Weil sich die homologierten Serienmotorräder in Hubraum und Leistung stark unterscheiden, werden sie über die Maximaldrehzahl, das vorgeschriebene Mindestgewicht und die erlaubte Drosselklappenöffnung balanciert. Das führt dazu, dass einige Hersteller spezielle Racing-Kits entwickeln mussten, um auf die angepeilten 145 PS zu kommen. Ein Gegenbeispiel ist Ducati, deren Serienbike so viel Power hat, dass der Motor der Rennmaschine gedrosselt werden muss.

Neue Ducati mit deutlich weniger Leistung

Während Ducati in der Supersport-WM 2026 noch die Panigale V2 mit 955 ccm und 155 PS im Serientrimm einsetzt, steht in den Schauräumen der Händler bereits das neue Modell mit 890 ccm und nur noch 120 PS. Deren Motor ist 17 kg leichter und kommt ohne Desmo-Steuerung aus, bezüglich Rundenzeiten wird die neue Maschine kaum langsamer sein als die jetzige. Um keinen Rennkit entwickeln zu müssen, machte sich Ducati bei Promoter Liberty, dem Motorrad-Weltverband FIM und den Mitbewerbern dafür stark, dass die Nennleistung für 2027 von jetzt zirka 145 auf 130 PS reduziert wird. Anderen Herstellern kommt das entgegen, weil dann auch sie sich einigen Aufwand sparen können, etwa Triumph mit der neuen Street Triple RS , die einen Motor mit 800 statt bislang 765 ccm bekommt.

Für 2027 liegt noch kein offizielles technisches Reglement vor, hinter den Kulissen arbeiten die Hersteller aber längst daran, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen – SPEEDWEEK.com berichtete ausführlich von den Ducati-Tests von Philipp Öttl .

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KTM ist zusammen mit dem deutschen Freudenberg-Team dabei, die neue 990 RC R renntauglich zu machen . Deren Zweizylindermotor mit 947 ccm hat in Serie 128 PS, bislang wurde darauf hingearbeitet, auf 145 PS zu kommen. Durch das neue Reglement ändert sich der Ansatz und sämtliche Mappings müssen umgeschrieben werden. Ob wir den österreichischen Hersteller ab 2027 mit Werksunterstützung in der Supersport-WM sehen, hängt vom Budget ab und dürfte bis Ende September entschieden sein.