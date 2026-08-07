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Grünes Licht: KTM mit Genehmigung zur «Korrektur» der MotoGP-Triebwerke

Gute Nachrichten für das MotoGP-Projekt aus Österreich: Die Anfrage zur Bearbeitung fehlerhafter RC16-Motoren wurde positiv beantwortet. Doch in England geht es noch ohne Korrektur an den Start.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Die Motoren der KTM RC16 dürfen nun korrigiert werden
Die Motoren der KTM RC16 dürfen nun korrigiert werden
Foto: Gold and Goose
Die Motoren der KTM RC16 dürfen nun korrigiert werden
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Es hatte lange gedauert, doch nach intensiver Überprüfung aller potenziellen Fehlerquellen war es der KTM-Rennabteilung im oberösterreichischen Munderfing gelungen, die Ursache der Serie von RC16-Motorschäden zu identifizieren. So berichtete SPEEDWEEK.com unmittelbar nach dem Sachsenring-GP, dass KTM einen Antrag beim Herstellerverband MSMA eingereicht hat, um das Ende der 1000er-Ära ohne weitere Vorfälle zu beschließen. Hintergrund der außergewöhnlichen Maßnahme: Auch KTM gehört zu jenen Herstellern, die aufgrund der beschlossenen eingefrorenen Motorenentwicklung keinerlei Updates an den Triebwerken vornehmen dürfen.

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Da es sich laut KTM aber nicht um eine Veränderung der homologierten Spezifikation für 2026, sondern um eine Korrektur schadhafter Bauteile eines Zulieferers handelt, wurde der Antrag auf das Öffnen des RC16-Vierzylinders dennoch eingereicht. Zunächst deutete vieles auf eine flinke Zustimmung der vier Hersteller hin, doch bis zur endgültigen Bestätigung durch den Verband (MSMA) verging die Sommerpause.

In England weiter mit Übergangslösung

Die gute Nachricht aus Sicht von KTM: Die Motoren dürfen unter der Aufsicht der offiziellen Technikkommission geöffnet und entsprechend des Antrags korrigiert werden. Die schlechte: Bis heute konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Die Rennabteilung zur Nachfrage von SPEEDWEEK.com: «Wir können bestätigen, dass wir die erforderliche Genehmigung erhalten haben, um die Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit der von uns bearbeiteten technischen Angelegenheit umzusetzen. Wir sind bestrebt, diese Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. Für Silverstone werden wir die derzeit geltenden Übergangslösungen beibehalten.»

Im Artikel erwähnt

Unklar ist, ob es gelingt, die betroffenen Rennmotoren bis zum nächsten MotoGP in zwei Wochen im MotorLand Aragon unter Aufsicht der Teamvereinigung IRTA zu revidieren. Nach Instandsetzung der schadhaften Bauteile dürften die KTM-Piloten auch wieder zu der ursprünglich festgelegten Maximaldrehzahl zurückkehren. Doch auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Silverstone geht es für die vier RC16-Piloten noch einmal mit reduzierter Drehzahl – und Power – in das Match um WM-Punkte.

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