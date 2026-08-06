Elf Sieger in elf Jahren: Alex Marquez über das Silverstone-Phänomen

Gresini-Ducati- Pilot Alex Marquez erlebte im Vergleich zur Saison 2025 eine niederschmetternde erste Saisonhälfte. Während «AM73» im Vorjahr von Beginn an die Rolle des MotoGP-Vizekanzlers und Schutzwalls von Bruder Marc übernahm, hakt es 2026. Bemerkenswert: Nach der Sommerpause hatte Alex Marquez im vergangenen Jahr mehr Punkte auf dem Konto als der jetzige Tabellenführer Jorge Martin. Gerade einmal 87 Punkte nahm Alex Marquez aus der laufenden Saison, Platz 8 vor dem Silverstone-GP.

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Eine große Rolle spielt dabei die Verletzungsmisere des 30-Jährigen. Auch deshalb war die Sommerpause keine Auszeit im klassischen Sinne, wie der jüngere Marquez-Racer berichtete: «Dieses Jahr brauchte ich keine Pause, um mich zu erholen, ich brauchte sie, um mich zu stärken. Meine Pause 2026 hatte ich bereits nach Catalunya. Im Sommer blieben rund dreieinhalb Wochen, um mich nach der zweiten Verletzung wieder in gute Verfassung zu bringen. Die Zeit diente allein der bestmöglichen Vorbereitung der zweiten Hälfte. Ich denke, bei 90 oder 95 Prozent bin ich jetzt – beim nächsten Rennen in Aragon sollten es dann 100 Prozent sein.»

Alex Marquez kann nicht nur in Silverstone frei auffahren

Alex Marquez liegt über 120 Punkte hinter WM-Leader Jorge Martin. Doch insgesamt ist die Meisterschaft eng umkämpft. Wie sieht sicher der Vizechampion mit Blick auf die Tabelle aus? «121 Punkte Rückstand zur Halbzeit sind viel zu viel, um daran zu denken, aber die Saison ist sehr speziell, weil allen Spitzenpiloten die Konstanz fehlt. Alles scheint möglich. Meine Situation ist einfach und klar – Rennen für Rennen das Beste herausholen und nach dieser Konstanz zu suchen. Ich kann sehr frei fahren, zunächst schauen, dass ich wieder in bester Verfassung bin – dann kann ich auch im Siege fahren – und die Saison bis zum letzten Event genießen.»

Der Sieger des letzten Silverstone-Sprints: Alex Marquez Foto: Gold and Goose Der Sieger des letzten Silverstone-Sprints: Alex Marquez © Gold and Goose

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Der nächstjährige KTM-Werkfahrer äußerte sich auch zu einem anderen außergewöhnlichen Fakt. In den vergangenen elf Jahren, in denen der britische GP in Silverstone über die Bühne ging, standen elf verschiedene Piloten ganz oben auf dem Podium. Von den aktuellen Piloten gewannen bereits Bezzecchi, Bastianini, Bagnaia, Quartararo, Rins und Vinales – und auch Multi-Champion Marc Marquez kam bislang nicht über einen Triumph hinaus. Alex Marquez: «Die Strecke in Silverstone ist in vielerlei Hinsicht sehr speziell und sicher einzigartig, wenn es darum geht, wie sie sich im Zustand verändert. 2025 war ich im Sprint klar der Schnellste – im GP hatte ich null Chance.«

Lang und schnell: Silverstone verändert sich permanent

Der Gresini-Pilot weiter: «Die Rundenzeiten am Sonntag waren zwei Sekunden langsamer als am Samstag. Temperaturen und Wind haben auch aufgrund der Streckenlänge und des Layouts einen permanenten Einfluss. Dadurch ändert sich in Wahrheit auch die perfekte Abstimmung andauernd. Das macht es so unberechenbar.» Mit 5900 Metern ist Silverstone die längste Strecke des Kalenders, der Rundenschnitt beträgt über 180 km/h, nur die wesentlichen kurzen Strecken Phillip Island und Buriram sind im Schnitt noch schneller.

Spannung ist also garantiert, nicht erst zum Qualifying. Denn Startplatz 1 hat entsprechend weniger Aussagekraft. In den letzten fünf GP-Rennen in Silverstone gewann jeweils nicht der Pole-Setter. 2025 siegt Marco Bezzecchi – von Startplatz 11. Alex Marquez, der den Sprint gewann, wurde als Fünfter abgewunken.