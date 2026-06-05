Galerie und Resumé vom Grand Prix of Germany: Der Talkessel ist einmalig

Am kommenden Wochenende geht die WM im lettischen Kegums in ihre 8. Runde. Der Grand Prix of Germany liegt nun fast eine Woche zurück und er hat viel Dynamik in die Meisterschaft gebracht. Die Geschichten dieses Grand-Prix-Wochenendes würden für ein halbes Jahr reichen, aber nichts ist vergänglicher als die Nachrichten von gestern.

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Offiziell fast 32.000 Zuschauer

31.068 Zuschauer waren nach offiziellen Angaben während des Grand-Prix-Wochenendes an der Strecke. Damit erzielte der gastgebende MSC Teutschenthal erneut eine Steigerung zum Vorjahr. Die Zahl der Zuschauer bezieht sich auf Samstag plus Sonntag und beinhaltet alle Helfer, Gäste, VIPs, Medien und Freikarten. Trotz der Regenfälle am Sonntag herrschte an den Hängen eine ausgelassene Festtagsstimmung.

Talkessel: Eine der ältesten und traditionsreichsten Strecken weltweit

Der derzeitig gültige Vertrag zwischen dem MSC Teutschenthal und Serienvermarkter Infront Moto Racing für die Ausrichtung der Motocross-WM war bis 2028 ausgehandelt. Während des Grand-Prix-Wochenendes wurde nun die außergewöhnlich langfristige Verlängerung um weitere 10 Jahre bekanntgegeben, also bis einschließlich 2038. In diesem Jahr wurde im Talkessel zum 30. Mal ein WM-Lauf ausgetragen.

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Die erste Motocross-WM fand am 4. Juli 1971 statt. Damals gewann die belgische Motocross-Legende Joel Robert vor Hakan Anderson und Sylvain Geboers und in dieser Reihenfolge ging 1971 auch die WM aus. Auch Fahrerlegenden wie Jaroslav Falta, Miroslav Halm, Gennadij Moiseev und Vladimir Kavinov waren bei diesem Rennen dabei. Der Talkessel zählt damit zu den ältesten kontinuierlich genutzten Grand-Prix-Strecken in der Geschichte der Motocross-WM. Nur die Strecke im schwedischen Uddevalla kann auf eine noch längere Historie zurückblicken. Auf der bekannten Strecke zwischen den Felsen fand bereits 1958 der erste Grand Prix der 500-ccm-Klasse statt.