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Galerie und Resumé vom Grand Prix of Germany: Der Talkessel ist einmalig

Seit 1971 werden im Talkessel von Teutschenthal Weltmeisterschaftsläufe im Motocross ausgetragen. Damit ist die Anlage eine der weltweit traditionsreichsten Strecken im aktuellen MXGP-Kalender.

Motocross-WM MXGP

Fans am Hang der Nationen
Fans am Hang der Nationen
Foto: Thoralf Abgarjan
Fans am Hang der Nationen
© Thoralf Abgarjan

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Am kommenden Wochenende geht die WM im lettischen Kegums in ihre 8. Runde. Der Grand Prix of Germany liegt nun fast eine Woche zurück und er hat viel Dynamik in die Meisterschaft gebracht. Die Geschichten dieses Grand-Prix-Wochenendes würden für ein halbes Jahr reichen, aber nichts ist vergänglicher als die Nachrichten von gestern.

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Offiziell fast 32.000 Zuschauer

31.068 Zuschauer waren nach offiziellen Angaben während des Grand-Prix-Wochenendes an der Strecke. Damit erzielte der gastgebende MSC Teutschenthal erneut eine Steigerung zum Vorjahr. Die Zahl der Zuschauer bezieht sich auf Samstag plus Sonntag und beinhaltet alle Helfer, Gäste, VIPs, Medien und Freikarten. Trotz der Regenfälle am Sonntag herrschte an den Hängen eine ausgelassene Festtagsstimmung.

Fans am Hang der Nationen
Fans am Hang der Nationen
Foto: Thoralf Abgarjan
Cato Nickel wird von seinen Fans begrüßt
Cato Nickel wird von seinen Fans begrüßt
Foto: Thoralf Abgarjan
Sieger Lucas Coenen
Sieger Lucas Coenen
Foto: Thoralf Abgarjan
Kay Karssemakers im Talkessel
Kay Karssemakers im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Offroad-Legende Harald Sturm im Talkessel
Offroad-Legende Harald Sturm im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Weltmeister Simon Längenfelder bei der Einführungsrunde
Weltmeister Simon Längenfelder bei der Einführungsrunde
Foto: Thoralf Abgarjan
Fans am Hang der Nationen
Fans am Hang der Nationen
Foto: Thoralf Abgarjan
WM-Leader Lucas Coenen
WM-Leader Lucas Coenen
Foto: Thoralf Abgarjan
Crash von Andrea Bonacorsi
Crash von Andrea Bonacorsi
Foto: Thoralf Abgarjan
Nico Koch im Talkessel
Nico Koch im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Tim Gajser startete angeschlagen und hatte Pech
Tim Gajser startete angeschlagen und hatte Pech
Foto: Thoralf Abgarjan
Crash im Talkessel
Crash im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
MX2-Rennen unter schlammigen Bedingungen
MX2-Rennen unter schlammigen Bedingungen
Foto: Thoralf Abgarjan
Fans im Talkessel
Fans im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
EMX250 Rennen im Schlamm
EMX250 Rennen im Schlamm
Foto: Thoralf Abgarjan
EMX250
EMX250
Foto: Thoralf Abgarjan
Francisco Garcia
Francisco Garcia
Foto: Thoralf Abgarjan
Lyonel Reichl am Sonntag
Lyonel Reichl am Sonntag
Foto: Thoralf Abgarjan
Rennen unter erschwerten Bedingungen ohne Schutzbrille
Rennen unter erschwerten Bedingungen ohne Schutzbrille
Foto: Thoralf Abgarjan
Jarne Bervoets im EMX-Rennen
Jarne Bervoets im EMX-Rennen
Foto: Thoralf Abgarjan
Herausforderung für Mensch und Maschine
Herausforderung für Mensch und Maschine
Foto: Thoralf Abgarjan
Fahrer am Limit
Fahrer am Limit
Foto: Thoralf Abgarjan
Andrea Adamo
Andrea Adamo
Foto: Thoralf Abgarjan
Andrea Bonacorsi
Andrea Bonacorsi
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies
Maximilian Spies
Foto: Thoralf Abgarjan
Ruben Fernandez
Ruben Fernandez
Foto: Thoralf Abgarjan
MXGP-Weltmeister Romain Febvre
MXGP-Weltmeister Romain Febvre
Foto: Thoralf Abgarjan
Romain Febvre springt den Triple
Romain Febvre springt den Triple
Foto: Thoralf Abgarjan
Kay de Wolf im Talkessel
Kay de Wolf im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Fans am Hang der Nationen
© Thoralf Abgarjan

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Talkessel: Eine der ältesten und traditionsreichsten Strecken weltweit

Der derzeitig gültige Vertrag zwischen dem MSC Teutschenthal und Serienvermarkter Infront Moto Racing für die Ausrichtung der Motocross-WM war bis 2028 ausgehandelt. Während des Grand-Prix-Wochenendes wurde nun die außergewöhnlich langfristige Verlängerung um weitere 10 Jahre bekanntgegeben, also bis einschließlich 2038. In diesem Jahr wurde im Talkessel zum 30. Mal ein WM-Lauf ausgetragen.

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Die erste Motocross-WM fand am 4. Juli 1971 statt. Damals gewann die belgische Motocross-Legende Joel Robert vor Hakan Anderson und Sylvain Geboers und in dieser Reihenfolge ging 1971 auch die WM aus. Auch Fahrerlegenden wie Jaroslav Falta, Miroslav Halm, Gennadij Moiseev und Vladimir Kavinov waren bei diesem Rennen dabei. Der Talkessel zählt damit zu den ältesten kontinuierlich genutzten Grand-Prix-Strecken in der Geschichte der Motocross-WM. Nur die Strecke im schwedischen Uddevalla kann auf eine noch längere Historie zurückblicken. Auf der bekannten Strecke zwischen den Felsen fand bereits 1958 der erste Grand Prix der 500-ccm-Klasse statt.

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