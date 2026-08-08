David Datzer verpasst in Horice Podium bei Sieg von Marek Cerveny

Dass Marek Cerveny auf seiner Hausstrecke in Horice nur schwer zu besiegen ist, hat der Tscheche bereits unzählige Male unter Beweis gestellt. Auch im ersten Lauf der IRRC Sportbike zeigte der Tscheche auf dem Straßenkurs in Horice seine Klasse. Vom ersten bis zum letzten Meter hatte der Aprilia-Pilot die Führung inne.

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Obwohl er mit 2:18,092 Minuten - er war damit um einiges schneller als so mancher Superbike-Fahrer - die schnellste Rundenzeit markieren konnte, musste sich sein Landsmann Michal Dokoupil, der seinerseits Karel Pesek, den dritten Tschechen im Bunde auf Distanz halten konnte, mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Weil sich kein Superbike-Motorrad organisieren ließ, kehrte David Datzer mit einem Sportbike an die Stätte seiner legendären Auftritte inklusive Rundenrekorde zurück. Wäre der Deutsche über weite Strecken nicht vom Tschechen Martin Hrstka eingebremst worden, hätte es vielleicht mit einer weiteren Podiumsplatzierung geklappt. So blieb ihm ein vierter Rang.

In Abwesenheit des Meisterschaftsführenden Niederländers Wally Jacobs übernahm Jamie Williams die erste Position in der Zwischenwertung. Der Manxman holte sich als Sechster hinter fünf Gastfahrern das Punktemaximum. Der Deutsche Thomas Wendel verzeichnete nach vielen Rückschlägen als Zweiter in der IRRC-Wertung einen Lichtblick.

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Ergebnis, IRRC Sportbike Horice, Lauf 1, 08.08.2026

1. Marek Cerveny (CZ)*, 10 Runden in 23:20,918 min. 2. Michal Dokoupil (CZ)*, 1,585 sec zur. 3. Karel Pesek (CZ)*, +29,379 sec. 4. David Datzer (D)*. 5. Martin Hrstka (CZ)*. 6. Jamie Williams (GBM), alle Aprilia. Ferner: 11. Thomas Wendel (D), Aprila. 15. Stefan Holz (D), Suzuki. *Gastfahrer (keine Punkte).