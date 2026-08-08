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Sprint-Sieger Jorge Martin: Markenkollege Ai Ogura bereitete ihm Zweifel

Aprilia-Werksfahrer und WM-Leader Jorge Martin sicherte sich am Samstag den Sieg im Sprint von Silverstone – hatte wegen eines sehr stark nachlassenden Hinterreifens aber ebenfalls große Sorgen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Silverstone-Sprint-Sieger Jorge Martin
Silverstone-Sprint-Sieger Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Silverstone-Sprint-Sieger Jorge Martin
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM startete am Samstag mit dem Sprint von Silverstone in die zweite Saisonhälfte. Am Ende waren wie in der Startaufstellung drei Aprilia vorne. Polesetter Jorge Martin verteidigte die Spitze auch im Rennen gegen den ersten Verfolger Ai Ogura. Der 28-jährige Spanier gewann das Rennen mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf den Japaner. Martins Teamkollege Marco Bezzecchi kam als Fünfter aus der ersten Runde zurück, kämpfte sich dann aber noch bis auf Position 3 und komplettierte somit einen weiteren Aprilia-Dreifachtriumph im «Home of British Motor Racing.» Es war der erste über die kurze Distanz.

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«Ich habe im Sommer hart gearbeitet – das hier ist die Belohnung», stellte Sieger Jorge Martin strahlend fest. „Die Arbeit war es wert – ich bin sehr happy! Das Team hat auch einen unglaublichen Job gemacht – Gratulation an dieser Stelle auch an Aprilia! Ich möchte aber auch Marco Bezzecchi gratulieren – es ist verrückt, dass er nach seiner zuletzt erlittenen Verletzung hier schon wieder auf dem Podium steht.»

Sieger Jorge Martin mit Teamkollege «Bez» der Dritter wurde
Sieger Jorge Martin mit Teamkollege «Bez» der Dritter wurde
Foto: Gold and Goose
Sieger Jorge Martin mit Teamkollege «Bez» der Dritter wurde
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Nach Halbzeit der Sprint-Renndistanz von zehn Runden schien es, als könnte Trackhouse-Aprilia-Racer Ogura Leader Martin unter Druck setzen. Und Martin gestand: «Es war schwierig im Rennen. Ich hatte am Ende des Rennens nichts mehr vom Hinterreifen übrig. Ich habe befürchtet, dass Ai mich einholen könnte. Ein Sieg ist immer wunderbar und nach der Sommerpause umso mehr. Zum Glück konnte ich die Renndistanz managen.»

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Jorge Martin baute die WM-Führung auf Verfolger Ogura um drei weitere Zähler aus, liegt nun vor dem Großen am Sonntag 17 Punkte vor Ogura. Die einzige Aprilia, die nicht auf dem Podium landete, war auch nicht im Ziel: Ogura-Teamkollege Raul Fernandez rutschte bereits in der Anfangsphase in Kurve 4 neben die Strecke. Der Sonntag verspricht Hochspannung: In Silverstone gab es in den letzten elf Hauptrennen ebenso viele Sieger!

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