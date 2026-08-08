ESR-Lauf 1, Horice: Laurent Hoffmann verschiebt mit Sieg Titelentscheidung

Mit der Trainingsbestzeit sicherte sich Laurent Hoffmann eine optimale Ausgangsposition für das erste Rennen der European Series Road Racing (ESR) im tschechischen Horice. Der Belgier war sich bewusst, er musste den Lauf unbedingt gewinnen, um beim sonntägigen Finale noch Chancen auf den Titelgewinn zu haben.

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Mit einem perfekten Start setzte sich der belgische BMW-Pilot auch sofort an die Spitze und konnte sich rasch von seinen Verfolgern absetzen. Bis zum Fallen der Zielflagge nach zehn Runden auf dem 5,150 Kilometer langen Straßenkurs hatte er sich einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. «Einige werden es vielleicht wissen, meine Frau wurde hier geboren, deshalb ist dieser Sieg ganz besonders für mich. Nach Chimay ist Horice mein zweites Heimrennen», ließ der zweifache Champion der IRRC Supersport die Zuseher beim Siegerinterview wissen.

Mit dem zweiten Platz gelang Fedrik Matthys ein wichtiger Schritt Richtung Titelgewinn. Dabei hatte der Hoffmanns Teamkollege aber Riesenglück. In der zweiten Runde unterlief dem Belgier ein Flüchtigkeitsfehler. In einer engen Linkskurve touchierte er mit seinem Knie auf der Innenseite einen Strohballen und konnte den Sturz nur knapp verhindern. In den letzten der zwölf Läufe geht er jetzt mit einem Vorsprung von 17 Punkten. Auch wenn sein Markenkollege gewinnen sollte, reicht ihm der siebente Platz, um die Saison als Gesamtsieger abzuschließen.

Nico Müller, hier vor Anssi Koski, stürzt in der letzten Runde auf Platz 4 Foto: Thomas Neidhardt Nico Müller, hier vor Anssi Koski, stürzt in der letzten Runde auf Platz 4 © Thomas Neidhardt

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Hinter dem drittplatzierten Schweden Markus Karlsson (BMW) tobte ein unterhaltsamer Dreikampf zwischen dem Slowaken Tomas Toth (Kawasaki), dem Finnen Anssi Koski (Yamaha) sowie dem Deutschen Nico Müller, der die Fans dafür entschädigte, dass auf den ersten drei Plätzen die Positionen klar bezogen waren. Es dauerte bis in die vorletzte Runde bis sich Müller vor seine Gegner setzen konnte, nur um am Beginn des letzten Umlaufes kopfüber in den Streckenabsperrung zu landen. Wenig später konnte der BMW-Pilot wieder lachen.

Auch hinter diesem Trio wurde bis zum Zielstrich um die Plätze gekämpft. Schlussendlich setzte sich der Österreicher Florian Astner (BMW) gegen den Niederländer Kevin de Haan (Yamaha) durch. Der Tscheche Jakub Sprojcar (Yamaha), der Österreicher Dominik Haslinger (Kawasaki) und der Schwede Rasmus Lindström (Honda) komplettierten die Top-10.

Ergebnis, ESR Horice, Lauf 1, 08.08.2026

1. Laurent Hoffmann (B), BMW, 10 Runden in 22:46,229 min. 2. Fedrik Matthys (B), BMW, 9,602 sec. 3. Markus Karlsson (S)*, BMS, +14,866 sec zur. 4. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. 5. Anssi Koski (FIN), Yamaha. 6. Florian Astner (A)*, BMW. 7. Kevin de Haan (NL)*, Yamaha. 8. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha. 9. Dominik Haslinger (A)*, Kawasaki. 10. Rasmus Lindström (S), Honda. Ferner: 14. Christoph Kreller (D)*, BMW. 16. Paul Manx (D)*, Honda. *Gastfahrer (keine Punkte).