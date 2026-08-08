Podest-Abonnent Ogura: Unglaublich, wie stark der Reifen nachgelassen hat!
Trackhouse-Aprilia-Held Ai Ogura wetzte im MotoGP-Sprint von Silverstone auf Platz 2. Auch der als Reifenflüsterer bekannte Japaner berichtete im Ziel von Problemen mit dem Hinterreifen seiner RS-GP.
Die MotoGP-WM startete am Samstag mit einem eindrucksvollen Aprilia-Dreifachsieg im Sprint von Silverstone in die zweite Saisonhälfte. Das Rennen entwickelte sich jedoch zu einer Reifenschlacht, die so nicht zu erwarten war, da der Gummi die Distanz diesmal ganz schlecht verkraftete. Bestes Beispiel war Weltmeister Marc Marquez, der nach wenigen Runden massiv langsamer wurde und als Neunter gerade noch einen WM-Punkt retten konnte.
Trackhouse-Aprilia-Fahrer Ai Ogura kam vor den Augen von Teambesitzer Justin Marks mit 1,5 Sekunden Rückstand auf Sieger Jorge Martin auf Platz 2 an. Sogar der 25-jährige Japaner klagte diesmal über den stark abbauenden Reifen, mit dem auch Sieger Martin arge Sorgen hatte. «Der Start war ganz gut, aber es war wirklich ein hartes Rennen», bekannte Ogura und gestand: «Es war unglaublich, wie stark der Hinterreifen abgebaut hat. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich das Rennen beenden würde können.»
Für Ogura war es der dritte zweite Platz in der Saison 2026 in einem Sprintrennen und der erste Dreifachsieg der Marke bei einem Sprint. «Wir haben die Lage aber gemanagt und immer noch Platz 2 geholt. Es gibt aber noch einiges zu tun für den Sonntag, wir arbeiten weiter. Wir wussten natürlich alle, dass der weiche Hinterreifen irgendwann nachlassen würde. Jorge hat den Reifen sehr gut gemanagt, bei mir hat dieser Abbau stärker eingesetzt. Ich konnte somit nichts ausrichten gegen ihn heute. Platz 2 ist gut – ich bin happy. In Wahrheit lief es besser, als wir es erwartet hatten.»
Der Japaner setzte nach: «Um ehrlich zu sein, habe ich keine Erklärung, warum der Hinterreifen so stark abgebaut hat. Im Qualifying fährt man maximal zwei oder drei schnelle Runden – nicht zehn Runden. Aber heute Morgen sind alle mit den gebrauchten Soft-Reifen rausgegangen und haben ordentlich Runden abgespult – auch mehr als zehn Runden. Und da war das Phänomen nicht so stark. Ich erwarte für den Sonntag mehr oder weniger einen ähnlichen Renn-Stil. Es wird wohl aber ein anderer Hinterreifen sein, aber es wird über die Distanz wohl eine ähnliche Story.»
Keine Antwort auf Quartararos These
«Alle waren glücklich über den weichen Hinterreifen. Es gab keine Probleme – nur im Rennen», so endete die eigene Analyse. Der Vermutung von Fabio Quartararo, die Aprilia könnten die Temperatur im Reifen niedriger halten, wich Ogura aus: «Ich kann das nicht sagen – ich kenne nur die Aprilia.»
Der Moto2-Champion von 2024 liegt vor dem Hauptrennen am Sonntag weiter auf Platz 2 der WM-Tabelle – sein Rückstand auf Sieger Martin ist um drei Zähler auf 17 angewachsen.
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