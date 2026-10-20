Weltpremiere in Austin: Die MotoGP ist beim US-GP der Formel 1 zu Gast

Vom 23. bis 25. Oktober gastiert die MotoGP-WM in Australien. Am gleichen Wochenende findet auf der anderen Seite der Welt der US-GP der Formel 1 statt. In Austin (Texas) wird dennoch die Königsklasse der Motorrad-WM im Rahmen eines Show-Events am Samstag präsent sein.

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So werden Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) sowie die Testfahrer Dani Pedrosa (KTM), Andrea Dovizioso (Yamaha) und Lorenzo Savadori (Trackhouse Aprilia) den Formel-1-Fans auf dem Circuit of the Americas (COTA) im Rahmen einer Demonstrationsfahrt die seltene Gelegenheit bieten, die MotoGP-Raketen live zu erleben.

Mit dem Show-Event und weiteren Fan-Aktivitäten ist die MotoGP erstmals in ein Formel-1-Grand-Prix-Wochenende eingebunden. Erwartet werden beim US-GP mehr als 400.000 Fans. Die MotoGP-Teams und -Fahrer werden von Donnerstag bis Sonntag vor Ort in Austin sein.

«Es ist immer etwas Besonderes, auf dem COTA, einer der legendärsten Rennstrecken der Welt, ein MotoGP-Motorrad zu fahren», freut sich Dani Pedrosa. «Der Grand Prix der Vereinigten Staaten ist ein wahrhaft einzigartiges und besonderes Ereignis im F1-Kalender, das unglaublich viele Zuschauer anzieht und eine großartige Gelegenheit bietet, den Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was die MotoGP so spannend macht. Die Geschwindigkeit, der Sound und die Leistung dieser Motorräder muss man live erleben, und ich freue mich darauf, das mit allen in Austin zu teilen.»

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Nicolo Bulega, nächstjähriger MotoGP-Rookie bei VR46 Ducati, ergänzte: «Das ist eine fantastische Gelegenheit, die MotoGP vor einem der größten Publikumsmengen im weltweiten Motorsport zu präsentieren. Die Atmosphäre auf dem COTA ist immer unglaublich, und es wird ein besonderes Erlebnis sein, vor so vielen Fans ein MotoGP-Motorrad zu fahren. MotoGP-Motorräder sind mit nichts anderem zu vergleichen, und hoffentlich werden die Runden zeigen, wie spektakulär unser Sport ist. Wir freuen uns darauf, eine großartige Show zu bieten und den Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie erwarten können, wenn ich 2027 mit der MotoGP nach Austin zurückkehre.» Der US-GP der MotoGP-WM findet nächstes Jahr vom 23. bis 25. April statt.

Dieses Show-Event stellt einen weiteren Schritt dar, um die MotoGP einem größeren Publikum näher zu bringen und neue Fans zu gewinnen – ganz im Sinne von Liberty Media.