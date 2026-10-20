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Das LCR-Honda-Team verabschiedete sich von MotoGP-Rookie Diogo Moreira

Diogo Moreira bestreitet 2026 seine MotoGP-Rookie-Saison. Der Brasilianer wird 2027 ins Werksteam von Honda wechseln. Das LCR-Team von Lucio Cecchinello bedankte sich jetzt schon bei ihm.

MotoGP

LCR Honda verabschiedete sich von Diogo Moreira
LCR Honda verabschiedete sich von Diogo Moreira
Foto: LCR Honda
LCR Honda verabschiedete sich von Diogo Moreira
© LCR Honda

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Diogo Moreira zeigt in seiner Rookie-Saison in der MotoGP bislang beachtliche Leistungen. Er erzielte mehrere Top-10-Platzierungen, zuletzt stürmte er im Sprint in Japan auf das Podest.

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Honda ist sehr zufrieden mit den Leistungen des 22-jährigen Brasilianers. Aus diesem Grund wird er 2027 auch ins Werksteam befördert. Bevor die offizielle Bestätigung dafür kam, nahm das LCR-Team am 20. Oktober die Gelegenheit wahr, um sich von Moreira zu verabschieden.

«Diogo ist ein unglaublich talentierter und schneller Fahrer, und es war eine Freude, zu sehen, wie er sich der Herausforderung der MotoGP gestellt hat», betonte LCR-Teamchef Lucio Cecchinello. «Er hat große Entschlossenheit, einen starken Lernwillen und den Speed gezeigt, um auf höchstem Niveau mitzukämpfen. Wir haben gemeinsam eine besondere Saison erlebt, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, und wir möchten ihm für seine harte Arbeit und sein Engagement danken. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.”

Im Artikel erwähnt

Bevor Diogo Moreira ins Werksteam an die Seite von Honda-Neuzugang Fabio Quartararo wechseln wird, hat er noch fünf Grands Prix in den Farben von LCR zu bestreiten.

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